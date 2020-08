Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Todas las cosas buenas llegan a su fin y, casualmente, también lo hacen algunas cosas que menos gustan. Ese es el destino que ahora le espera a Internet Explorer, mientras Microsoft se prepara para cerrar su icónico navegador.

Se publicó una línea de tiempo para que la gente sepa que Internet Explorer 11 ya no será compatible con algunas de sus aplicaciones más populares en agosto de 2021, dentro de un año.

Principalmente, eso significa la suite Microsoft 365, por lo que las versiones en línea de Word, PowerPoint y el grupo ya no estarán disponibles. No se incorporarán nuevas funciones a las aplicaciones en el navegador, y algunas funciones podrían no funcionar correctamente, dice.

Las dos fechas clave del anuncio son las siguientes:

"A partir del 30 de noviembre de 2020, la aplicación web de Microsoft Teams dejará de ser compatible con IE 11.

A partir del 17 de agosto de 2021, las aplicaciones y servicios restantes de Microsoft 365 dejarán de ser compatibles con IE 11. "

La idea aquí es alentar a las personas a que se pasen a Microsoft Edge, su nuevo navegador que se actualiza constantemente, pero Microsoft hace hincapié en decir que Internet Explorer 11 no está siendo eliminado; seguirá funcionando, pero simplemente dejará de actualizarse. características y soporte.

También se incluye en el anuncio la noticia de que Microsoft Edge Legacy ya no recibirá actualizaciones de seguridad a partir del 9 de marzo de 2021, lo que nuevamente alentará a las personas a migrar al navegador Edge completo para obtener la experiencia más actualizada.

Escrito por Max Freeman-Mills.