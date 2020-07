¿Qué es Windows Hello? Sistema de seguridad fácil de usar de Microsoft explicado

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Si tiene un dispositivo con Windows 10 y descubre que se pregunta qué es Windows Hello o cómo configurarlo, ha venido al lugar correcto.

Vamos a guiarlo a través del sistema de seguridad fácil de usar de Microsoft. Incluyendo todo lo que necesita saber desde la configuración hasta el uso y los posibles problemas que pueda tener.

En un nivel básico, Windows Hello es una forma diferente de iniciar sesión en sus dispositivos con Windows que es mucho más conveniente que una contraseña tradicional.

Dependiendo de su dispositivo, Windows Hello puede darle acceso para iniciar sesión utilizando sus huellas digitales, un escaneo de iris o reconocimiento facial desde su cámara web.

Obviamente, iniciar sesión de esta manera es mucho más conveniente ya que no necesita esforzarse para recordar cuál es su contraseña o lidiar con la molestia de escribir tres veces mal antes de siquiera iniciar sesión en Windows.

Hay algunos argumentos de que Windows Hello también es más seguro, ya que no te sentirás tentado a usar una contraseña simple y fácil de adivinar para tu computadora portátil o de escritorio, sino que dependerás de las diversas opciones biométricas.

Microsoft dice que tan seguro es Windows Hello. La compañía dice que puede usar su huella digital, cara o iris para iniciar sesión con seguridad de "nivel empresarial" sin nada que los hackers u otras personas nefastas puedan robar.

Otras personas no pueden verlo ingresar su PIN o contraseña y obtener acceso de esa manera. Tampoco pueden simplemente usar una foto de su cara para engañar al sistema, ya que Windows Hello está diseñado de manera inteligente para funcionar solo para personas reales.

Del mismo modo, si alguien roba su computadora portátil, no podrá iniciar sesión en su dispositivo a menos que también pueda usar su cara, huella digital o iris para activar Windows Hello.

Los datos biométricos del usuario tampoco se envían a la nube . Estos se almacenan en el dispositivo. Por lo tanto, los hackers no pueden simplemente hackear los servidores de Microsoft para obtener acceso a sus datos.

Debe cumplir ciertos criterios para configurar Windows Hello. Obviamente, necesita Windows 10 para comenzar, pero también necesita la tecnología correcta en su dispositivo: una cámara web o un sensor de huellas digitales es claramente una necesidad.

Luego, puede seguir los sencillos pasos de configuración abriendo las opciones de inicio de sesión desde Windows. Para hacerlo, haga clic en la tecla de Windows en su teclado y escriba "Opciones de inicio de sesión" para encontrar la configuración relevante.

Alternativamente, siga estos pasos:

Haga clic en la tecla de Windows

Haga clic en el engranaje de configuración en la parte inferior izquierda

En la configuración de Windows, haga clic en Cuentas

Desde la navegación de la izquierda, haga clic en "Opciones de inicio de sesión"

Vale la pena señalar que no todas las máquinas serán compatibles con Windows Hello. Incluso si tiene una cámara web, no necesariamente tendrá la cámara web adecuada para marcar las casillas. La cámara necesita tener la tecnología para manejar imágenes de infrarrojo cercano .

En las opciones de inicio de sesión, puede hacer clic para seleccionar entre las diversas opciones de Windows Hello. Optar por iniciar sesión con su cámara, huella digital, contraseña u otro método.

Una vez que haya elegido su opción preferida, Windows lo guiará a través del proceso, ya sea escaneando sus huellas digitales, registrando su rostro o creando un PIN.

Para el registro de huellas digitales, por lo general, debe colocar el dedo en el lector, levantarlo, volver a colocarlo y repetirlo en varios ángulos hasta que la máquina tenga un buen escaneo.

Vale la pena señalar que si no tiene un escáner de huellas digitales integrado en su máquina, puede comprar uno de repuesto que simplemente puede enchufar a su dispositivo para usarlo con Windows Hello. Solo asegúrate de que sea compatible con Windows Hello.

Puede encontrar ocasiones en las que Windows Hello no funcione con su cámara. Estos problemas pueden ser intermitentes y, en su lugar, tendrá la opción de iniciar sesión mediante un PIN.

Si regularmente encuentra que su cámara no funciona, hay varios pasos diferentes que puede seguir para solucionarlo.

Restablecer reconocimiento facial: regrese a la configuración de inicio de sesión y haga clic para eliminar el reconocimiento facial y haga clic para "restablecer" esa configuración. Reinicie su máquina y configúrela nuevamente.

regrese a la configuración de inicio de sesión y haga clic para eliminar el reconocimiento facial y haga clic para "restablecer" esa configuración. Reinicie su máquina y configúrela nuevamente. Descargue controladores y actualizaciones: si es posible, compruebe y descargue los controladores más recientes para su cámara web del fabricante correspondiente. Compruebe también la configuración de Windows Update (haga clic en la tecla de Windows y busque "buscar actualizaciones") y asegúrese de que su máquina tenga instaladas las últimas actualizaciones.

si es posible, compruebe y descargue los controladores más recientes para su cámara web del fabricante correspondiente. Compruebe también la configuración de Windows Update (haga clic en la tecla de Windows y busque "buscar actualizaciones") y asegúrese de que su máquina tenga instaladas las últimas actualizaciones. Ejecute el solucionador de problemas: haga clic en el menú de inicio y haga clic en el engranaje de configuración, luego vaya a Actualización y seguridad y haga clic en "Solucionar problemas". Desde allí, puede ejecutar el solucionador de problemas de hardware y dispositivos.

Si su dispositivo es compatible con Windows Hello y lo comparte con otras personas en su hogar, entonces hay más buenas noticias, ya que es posible configurar el inicio de sesión de Windows Hello para cada usuario.

Para hacerlo, abra la configuración de la cuenta siguiendo los mismos pasos que anteriormente. Haga clic en "familia y otros usuarios" y luego siga los pasos para agregarlos a su dispositivo. Una vez hecho esto, cierre sesión en su propia cuenta e inicie sesión en la otra cuenta y haga que la otra persona ejecute el proceso de configuración de Windows Hello.

Luego, ambos pueden acceder al dispositivo utilizando el sistema de inicio de sesión más simple.