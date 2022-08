Cómo eliminar definitivamente tu cuenta de Instagram

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - ¿Intentas eliminar tu Instagram pero no encuentras dónde está enterrada la opción? No te preocupes. Pocket-lint te explica cómo hacerlo en esta guía. Recuerda que cuando eliminas tu cuenta, tu perfil, fotos, vídeos, comentarios, "me gusta" y seguidores serán eliminados permanentemente. Puedes optar por desactivar tu cuenta en su lugar. Pero eso no es lo que estamos discutiendo aquí. Se trata de cómo deshacerte de tu Instagram de una vez por todas.

Lo primero es lo primero: tienes que entrar en tu cuenta de Instagram para poder solicitar la eliminación permanente de tu cuenta de Instagram. Una vez que hayas iniciado sesión, puedes solicitar la eliminación permanente desde Instagram.com en un navegador móvil o en un navegador de escritorio. También puedes hacerlo desde la aplicación de Instagram para iPhone. Una vez eliminada tu cuenta, puedes volver a registrarte con el mismo nombre de usuario siempre que no haya sido tomado por una nueva persona en Instagram.

-

Ve a Instagram. com en tu navegador y entra en tu cuenta de Instagram. Ve a la página Eliminar tu cuenta desde un navegador móvil o un ordenador. Selecciona una opción del menú "¿Por qué quieres eliminar [nombre de la cuenta]?" y vuelve a introducir tu contraseña. La opción para eliminar permanentemente tu cuenta sólo aparecerá después de que hayas seleccionado un motivo y hayas introducido tu contraseña. Haz clic o toca Eliminar [nombre de usuario].

Abre la aplicación de Instagram en tu iPhone e inicia sesión en tu cuenta de Instagram. Pulsa Perfil o tu foto de perfil en la parte inferior derecha para ir a tu perfil. Pulsa Más opciones en la parte superior derecha y, a continuación, pulsaAjustes. Pulsa Cuenta y, a continuación, pulsa Eliminar cuenta en la parte inferior. Pulsa Eliminar cuenta y, a continuación, pulsa Continuar con la eliminación de la cuenta. Selecciona una opción de la opción "¿Por qué quieres eliminar [nombre de la cuenta]?" y vuelve a introducir tu contraseña. La opción de eliminar permanentemente tu cuenta sólo aparecerá después de que hayas seleccionado un motivo y hayas introducido tu contraseña. Pulsa Eliminar [nombre de usuario] y, a continuación, pulsa Aceptar para confirmar.

Según Instagram, esto es lo que sucede después de solicitar la eliminación permanente de tu cuenta de Instagram

Acumule recompensas y beneficios en todas sus tarjetas existentes con esta Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Octubre 2021 Este brillante sistema le ahorrará tiempo y esfuerzo cada vez que pague.

Después de 30 días de tu solicitud de eliminación de la cuenta, tu cuenta y toda tu información se eliminarán de forma permanente.

Después de 30 días, no podrás recuperar tu información.

Durante esos 30 días, el contenido no es accesible para otras personas que utilicen Instagram.

El proceso de eliminación puede tardar hasta 90 días en completarse desde que se inicia.

¿Quieres saber más? Consulta la página de soporte de Instagram.

Antes de eliminar tu cuenta, puedes iniciar sesión y descargar una copia de tu información (como tus fotos y publicaciones) de Instagram. Sólo tienes que utilizar la herramienta de descarga de datos de Instagram. Pocket-lint también tiene una guía completa sobre cómo funciona la herramienta y es un método eficaz para guardar todas tus fotos y publicaciones antes de eliminar tu cuenta de Instagram: Cómo descargar y ver tu informe de datos de Instagram.

Escrito por Maggie Tillman.