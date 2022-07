La reacción de Instagram hace que se reviertan algunas nuevas funciones

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Los usuarios de Instagram no han estado muy contentos con los recientes cambios en la plataforma, con celebridades de alto perfil como Kim Kardashian compartiendo el mensaje "Haz que Instagram vuelva a ser Instagram".

Ahora, parece que Instagram está escuchando las protestas, y ha comenzado a revertir algunas de las nuevas características.

En primer lugar, se eliminará la versión experimental de la app que se abría a fotos y vídeos a pantalla completa, al estilo de TikTok.

"Me alegro de que hayamos asumido un riesgo: si no fallamos de vez en cuando, no estamos pensando lo suficientemente grande o audazmente", dijo el jefe de Instagram, Adam Mosseri, a Platformer.

Las mejores ofertas de banda ancha: MasterCard de £ 110 gratis con 67Mb de BT por £ 31.99 / m Por Rob Kerr · 30 Enero 2021 ¿Busca las mejores ofertas de banda ancha? Ha venido al lugar correcto, ya que cubrimos lo mejor de BT, Virgin, Sky y más

"Pero definitivamente tenemos que dar un gran paso atrás y reagruparnos. [Cuando hayamos aprendido mucho, volveremos con algún tipo de idea o iteración nueva. Así que vamos a trabajar en eso".

Instagram también reducirá el número de publicaciones recomendadas en la app, al menos hasta que mejore sus algoritmos.

Esta es la característica que nos pareció más frustrante, debido a la gran cantidad de publicaciones recomendadas, y nos alegramos de que se produzca un cambio.

"Cuando descubres algo en tu campo que no seguías antes, debería haber un listón alto: debería ser simplemente genial", dijo Mosseri.

"Debería estar encantado de verlo. Y no creo que eso ocurra lo suficiente ahora".

Sin embargo, el hecho de que la compañía se retire, por ahora, no significa que estas características no vayan a reaparecer en el futuro.

Mosseri dijo que Instagram necesita "mejorar en la clasificación y las recomendaciones, y entonces -si y cuando lo hagamos- podremos empezar a crecer de nuevo."

Escrito por Luke Baker.