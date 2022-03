Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según los informes, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que las NFT llegarán a Instagram, aunque los detalles aún son vagos.

Anunció la noticia durante una sesión en South By Southwest. "Estamos trabajando para llevar NFT a Instagram a corto plazo", dijo, según The Financial Times , Engadget y The Daily Beast. "No estoy listo para anunciar exactamente lo que será hoy. Pero en los próximos meses, la capacidad de incorporar algunos de sus NFT".

“Ojalá con el tiempo se puedan acuñar cosas dentro de ese ambiente”, agregó.

Tenga en cuenta que el año pasado, Instagram dijo que estaba " explorando activamente las NFT ". Luego, en enero, los informes afirmaron que Facebook e Instagram estaban desarrollando integraciones de NFT, incluidas funciones que le permitían usar un NFT como perfil y crear NFT en la plataforma. NFT significa "token no fungible". Pocket-lint tiene una guía sobre ellos aquí , pero en pocas palabras, puede contener de todo, desde GIF animados hasta canciones. Un NFT puede ser único en su tipo o una copia de muchos; eso se debe a que la cadena de bloques se usa para realizar un seguimiento de quién es el propietario del archivo.

Actualmente no está claro si Meta le permitirá, por ejemplo, vender una publicación popular de Instagram como NFT, o NFT de menta que brinden acceso a historias ocultas de Instagram. Imagine también un mercado en el que pueda comprar y vender la propiedad de estos artículos digitales, todo dentro de Instagram. Sospechamos que aquí también habrá algún tipo de capa de metaverso .

Instagram no será la primera red social en ofrecer NFT. Twitter ya permite a algunos usuarios establecer un NFT como imagen de perfil. Aparecen como hexágonos.

Escrito por Maggie Tillman.