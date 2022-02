Cómo dar me gusta a las historias de Instagram y cómo ver a quién le gustó la tuya

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Instagram , propiedad de Meta, presenta una nueva forma de interactuar con las Historias de Instagram : ahora puede enviar una respuesta de "me gusta".

Anteriormente, solo podía responder a una historia enviándole al creador un mensaje directo o una reacción emoji, y ambas respuestas saturaban la bandeja de entrada de mensajes del creador. Ahora no.

Con la adición de Me gusta, Instagram no solo brinda a los usuarios más formas de interactuar con las historias, sino que también espera que las bandejas de entrada de los creadores sean más manejables. Esto se debe a que, en lugar de revisar su bandeja de entrada para ver a qué espectadores les "gustó" una historia, los creadores pueden simplemente ir a la hoja de visor de una historia para ver los datos. Esto es lo que necesita saber sobre los Me gusta en las historias, incluido cómo funcionan.

Me gusta de la historia privada



Comenzando a implementarse hoy, ahora puede enviar un poco de amor al darle me gusta a las historias de las personas sin enviar un DM.



Los Me gusta en las historias son privados y no cuentan. Más bien, aparecen como corazones junto a los identificadores de las personas en la hoja de visualización de Historias. pic.twitter.com/l56Rmzgnnw – Adam Mosseri (@mosseri) 14 de febrero de 2022

Una vez que tenga acceso a la función, siga estos pasos para "gustar" una historia en Instagram:

Abre la última versión de la aplicación de Instagram. Ver la historia de alguien. Verás las historias de las personas a las que sigues en una barra en la parte superior de tu feed.

Cuando haya algo nuevo que ver, su foto de perfil tendrá un anillo colorido.

Para ver la historia de alguien, simplemente toca su foto de perfil. Debería ver un corazón entre el campo "Enviar mensaje" y el ícono del avión en una historia. Toca el corazón para hacer clic en "Me gusta" en la historia que estás viendo.

Si a alguien le gusta su historia de Instagram, aparecerá en la hoja del visor, a la que puede acceder al ver su propia historia nuevamente.

Abre la última versión de la aplicación de Instagram. Toca el icono de tu historia en la esquina superior izquierda. En la esquina, verá el icono de perfil de otro usuario. Esto indica que alguien ha visto tu historia. Toque el icono para ver quién ha visto su historia.

Si no ve el icono en la parte inferior izquierda, significa que nadie ha visto su historia.

Para volver a verificar, deslice hacia arriba desde la parte inferior. Verás los nombres de los espectadores en la lista. Si a un espectador le ha gustado tu historia, verás un corazón junto a su nombre.

Si le das "me gusta" a una historia: Solo la persona que recibió el "me gusta" la verá en su hoja de visor. No es público para nadie más.

Acumule recompensas y beneficios en todas sus tarjetas existentes con esta Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Octubre 2021 Este brillante sistema le ahorrará tiempo y esfuerzo cada vez que pague.

Si recibió un "me gusta": las personas que ven sus historias públicamente no verán un recuento de "me gusta". Solo usted puede ver los Me gusta en su hoja de visor.

Consulte las guías de Instagram de Pocket-lint para obtener más consejos y trucos:

Escrito por Maggie Tillman.