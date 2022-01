Este increíble artista usa figuras diminutas para crear mini mundos brillantes.

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Péter Csákvári, también conocido como Tiny Wasteland , es un artista brillante que transforma pequeñas partes de su mundo con figuras en miniatura que aparentemente viven sus vidas en mundos diminutos.

Estas fotografías simples, pero brillantes, dan una nueva perspectiva y aparentemente evocan un maravilloso mundo ficticio. Con cada imagen, puede imaginar a estas pequeñas personas haciendo sus cosas mientras nuestras pertenencias gigantes son solo una parte de su entorno.

Hemos recopilado algunos de nuestros favoritos para que disfrutes, pero asegúrate de visitar Tiny Wasteland en Facebook e Instagram para obtener más.

Péter Csákvári dice que la creación de estos mundos en miniatura surgió cuando comenzó a hacer fotografía de alimentos con una lente macro y luego se dio cuenta de que podía hacer más.

A medida que avanzaba la pasión, compró una impresora 3D para crear sus propias figuras diminutas para colocarlas en estos mundos imaginarios.

La pasión de Péter Csákvári se ha convertido en su sustento. Expone en todo el mundo mientras usa su talento para anuncios también.

Nos gusta el detalle de esta imagen y los simples horrores de la misma.

En un cenicero, varias personas diminutas con trajes de materiales peligrosos aparentemente inspeccionan las secuelas de un incendio causado por cigarrillos.

En el medio, un pequeño cuerpo quemado llama su atención y este arte cuenta una historia más grande y conmovedora sobre los peligros de fumar.

Estos diminutos obreros claramente están aprovechando al máximo lo que tienen a mano. Mientras que nosotros, los humanos gigantes, fruncimos el ceño con las pajillas de plástico debido a su impacto en el medio ambiente, estos hombres las están usando para las tuberías.

¿Por qué no?

El voleibol de playa no tiene nada que ver con el voleibol de esponja. Solo imagina jugar en una esponja como esta. No hay arena que llegue a lugares donde no debería y básicamente tienes una superficie hinchable para saltar alto.

Es divertido imaginar a estos pequeños jardineros trabajando duro en sus greens. A un nivel micro, están manejando el crecimiento, pero también estarán en peligro por los insectos, desde caracoles hasta babosas.

Parece que estas personas diminutas son brillantemente ingeniosas. Aquí han convertido un diminuto vagón de tren en una pecera. Naturalmente, esta imagen también apunta a la posibilidad de que la gente pequeña tenga su propio sistema ferroviario.

Parece que se dedica mucho esfuerzo a algo tan simple como hacer algo de comida. Tanto es así que incluso se necesita comprar un montacargas para ayudar.

Imagínese abrir una lata y esperar encontrar algo de atún solo para descubrir a dos personas sentadas en un banco del parque que se vuelven hacia usted.

Parece que incluso estas personas diminutas son narcisistas. Este fue captado por la cámara tomándose una selfie casualmente frente a un pájaro muerto.

La imagen también cuenta una historia del daño que la raza humana está causando al mundo y a los animales que lo habitan.

Como alternativa a un veterinario de insectos, hay un mundo de reparadores de insectos que trabajan para ayudar a las pequeñas criaturas heridas.

Alguien se ha resbalado y caído en la mantequilla y la policía ha aparecido para rescatarlo. Las cosas no van bien y seguro que va a haber un lío.

En una lata había una pareja pacífica debajo de un árbol, pero al abrir esta aparentemente se desató el kraken.

Sin embargo, este hombre en su pequeño bote no parece estar en fase.

Ser una persona pequeña parece muy divertido en general, pero hay algunos peligros ocultos que acechan en lugares inocuos. En algún lugar tan simple como un montón de harina se pueden esconder algunas criaturas enojadas.

Nos gusta la imaginación de Péter Csákvári y las curiosidades creativas que arroja a su entorno y sus fotos.

Aquí vemos a unos diminutos trabajadores haciendo su trabajo de hacer pasas sultanas. ¿O están reinflando uvas despeinadas?

Nos gusta mirar estas imágenes e imaginar un pequeño ejército de obras desmoronándose así. Retirar el maíz dulce para ponerlo en latas o prepararlo para convertirlo en palomitas.

Algunos de estos pequeños mundos también cuentan una historia importante para la vida real. Como la importancia de usar el cinturón de seguridad en caso de chocar contra una fresa gigante.

¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las chispas de chocolate en las galletas? Extrañar más.

Sinceramente, ya no nos apetece una galleta.

Escrito por Adrian Willings.