Instagram Take a Break: Cómo activar o desactivar la función

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Instagram tiene una función llamada Take a Break, que es una herramienta diseñada para "ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre cómo gastan su tiempo" en la plataforma social.

Los usuarios que se hayan desplazado por Instagram durante un cierto período de tiempo recibirán un recordatorio en su pantalla para que se tomen un descanso.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la función Take a Break de Instagram, incluido cómo funciona, cómo activarla o desactivarla y dónde está disponible.

Una vez configurada, la función Take a Break de Instagram te avisará si has estado desplazándote por la aplicación durante el período de tiempo que has seleccionado sugiriendo que te tomes un descanso.

Puede optar por desactivar por completo la función de tomar un descanso, o puede optar por recibir una alerta para tomar un descanso después de 10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.

Cuando reciba el recordatorio de Take a Break, Instagram le ofrecerá algunas sugerencias de otras cosas que puede hacer, como respirar profundamente, escribir lo que está pensando, escuchar su canción favorita o hacer algo en su lista de tareas pendientes. . La idea es que te tomes un momento para hacer una pausa y reiniciar. El recordatorio también le da la opción de establecer otro recordatorio.

La función Instgram Take a Break se suma a la función de límite de recordatorio diario. Para activar o desactivar la función Tomar un descanso, siga los pasos a continuación:

Abre la aplicación de Instagram Toque las tres líneas en la esquina superior derecha Toca Tu actividad Seleccione la pestaña Hora en la parte superior Desde aquí verá la función Tomar un descanso y podrá desactivarla o seleccionar la duración elegida

La función Instagram Take a Break se lanzó el 8 de diciembre de 2021. Actualmente está disponible en EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Se lanzará en todo el mundo a principios de 2022 .