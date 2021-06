Cómo agregar enlaces a las Historias de Instagram

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Instagram siempre ha limitado quién puede usar enlaces en sus historias. Pero, según un nuevo informe, está considerando ampliar la capacidad. Esto es lo que necesita saber.

Instagram ha ofrecido durante mucho tiempo una forma de agregar enlaces a las Historias de Instagram: la herramienta de enlace deslizable. Si tiene acceso a él, les permite a sus espectadores deslizarse hacia arriba en su historia o tocar una flecha en la parte inferior de su pantalla para acceder al enlace que ha incluido sin requerir que salgan de la aplicación de Instagram. Pero hay una trampa cuando se trata de esta función: para agregar un enlace a su historia, su perfil debe ser una cuenta comercial o de creador con más de 10,000 seguidores, o debe estar verificado.

Sin embargo, según The Verge , Instagram está probando una etiqueta de enlace que funciona como un enlace deslizable, solo que toca en lugar de deslizar el dedo. Las personas también podrán responder a las historias que incluyen una etiqueta de enlace, lo que no pueden hacer con las historias que tienen un enlace deslizable. Actualmente, la prueba de la etiqueta de enlace es pequeña, pero el objetivo, aparentemente, es extenderla de manera más amplia a otros usuarios si la prueba tiene éxito. Según se informa, "no hay ningún plan" para llevar la etiqueta del enlace al feed de Instagram o cualquier otra parte de la aplicación.

Si tiene la capacidad de usar la herramienta de enlace deslizable o la etiqueta de enlace, puede agregar un enlace a su historia. Tenga en cuenta que las historias solo permanecen activas durante 24 horas. Pero agregar enlaces a sus Historias de Instagram es un tipo de llamado a la acción que puede usar para facilitar que sus seguidores accedan al contenido adicional que desea compartir.

Nuevamente, para usar la herramienta deslizar hacia arriba, su perfil debe ser una cuenta comercial o de creador con más de 10,000 seguidores, o debe estar verificado.

Abre Instagram. Toca la cámara de Historias en la parte superior de la pantalla. Tome una foto o un video en la aplicación o elija de su rollo de cámara. Toque el icono de enlace en la parte superior central de su pantalla. Pegue su enlace (ya sea una URL o IGTV ). Si está en un dispositivo iOS, toque Listo. Si está usando un Android, toque el cheque.

Los enlaces deslizables están limitados a uno por historia. Tus seguidores que vean tu historia con un enlace verán una pequeña flecha y un mensaje de texto en la parte inferior. Deberán realizar un movimiento de deslizamiento hacia arriba para abrir el enlace. Una vez que haya publicado un enlace, podrá realizar un seguimiento de sus métricas, como las interacciones con los clics, dentro de la aplicación de Instagram.

Nota: Si activa las Compras de Instagram , puede indicar a sus seguidores que toquen los enlaces que se pueden enviar donde pueden ver los detalles del producto o incluso la tienda de su perfil de Instagram o una colección de productos que haya creado. Si no tiene Compras en Instagram, solo puede compartir enlaces básicos, como un enlace a un artículo, publicación de blog o sitio o tienda externos.

Instagram está probando una nueva etiqueta de enlace en la que se puede hacer clic que podría reemplazar la herramienta de enlace deslizante que actualmente se limita a usuarios de más alto perfil. La nueva etiqueta de enlace es mucho más visible y se puede agregar en cualquier lugar de una historia. También muestra a los espectadores parte de la URL de destino, aunque las marcas y los creadores siempre pueden usar un acortador para crear enlaces personalizados.

Abre Instagram. Toca la cámara de Historias en la parte superior de la pantalla. Tome una foto o un video en la aplicación o elija de su rollo de cámara. Dirígete al ícono de la bandeja de calcomanías de Instagram Stories. Desplácese hasta que vea la etiqueta del enlace. Selecciónelo. Se lo dirigirá a una página donde puede ingresar o pegar una URL (o IGTV ). Puede reposicionar la pegatina arrastrándola o cambiando su tamaño con un pellizco. También puede seleccionar entre tres colores diferentes tocando el icono antes de publicar. Si está en un dispositivo iOS, toque Listo. Si está usando un Android, toque el cheque.

¡Y eso es!

