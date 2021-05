Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si te pareces en algo a nosotros, la presión de publicar algo bueno en Instagram se ve exasperada por los recuentos de Me gusta. ¿Qué pasa si tu foto solo recibe una docena de Me gusta? El horror. Bueno, aparentemente Instagram se da cuenta de que esto es un problema real para algunos usuarios, y finalmente está haciendo algo al respecto.

Durante varios años , Instagram, propiedad de Facebook, ha estado probando la ocultación como una forma de "despresurizar la experiencia de las personas" en la plataforma. Ahora, está anunciando que todos en Instagram (e incluso Facebook) ahora tendrán la opción de ocultar los recuentos públicos de Me gusta en las publicaciones.

Instagram dijo que tanto los usuarios como los expertos encontraron beneficiosos los recuentos de like ocultos, aunque también dijo que algunas personas no estaban tan contentas con eso. Por lo tanto, les está dando a todos más control sobre su experiencia. Si desea ocultar los recuentos de Me gusta en las publicaciones de Instagram, puede hacerlo; es tan simple como eso.

A partir del 26 de mayo de 2021, puede ocultar los recuentos de me gusta en todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. También tendrá la opción de ocultar los recuentos de Me gusta en sus propias publicaciones, bloqueando la capacidad para que otros vean cuántos Me gusta recibió su publicación.

Vaya a la configuración de Instagram (Perfil> Menú> Configuración) Encuentra la nueva sección Publicaciones en la configuración. Active la opción "Ocultar recuentos de me gusta y ver recuentos".

Este cambio de configuración se aplica a todas las publicaciones en su feed de Instagram de otros usuarios. Oculta tanto los recuentos de me gusta como los recuentos de vistas de todas las publicaciones.

Encuentra una publicación tuya en la que prefieras ocultar sus Me gusta. Toque el botón ... en la esquina de la publicación para ajustar su configuración. Seleccione "Ocultar recuentos similares". ¡Eso es!

También puede optar por ocultar los recuentos de Me gusta en su publicación antes de compartirla, aunque puede activar o desactivar la configuración incluso después de que se publique.

Escrito por Maggie Tillman.