(Pocket-lint) - ¿Disfrutarías más de Instagram si no les mostrara a todos los pocos me gusta que recibió tu última publicación? Bueno, los usuarios de repente comenzaron a notar el martes que las publicaciones en su feed no tenían conteos similares.

Y aparentemente todo fue un error.

Aunque Instagram anunció en 2019 que planeaba probar un cambio de diseño que ya no mostraría el número total de "me gusta" en las publicaciones de los usuarios, la nueva función, si así es como la llamaría, nunca se implementó por completo. Eso es hasta el 3 de marzo de 2021, cuando muchos usuarios de Instagram en los EE. UU. Comenzaron a ver una notificación en la aplicación que decía que ya no verían recuentos similares en las publicaciones.

Instagram reveló más tarde, sin embargo, que el mensaje era un error, explicando en un tweet que "involuntariamente" agregó más personas a la prueba. Entonces, si recibió la notificación y detectó el cambio, debería volver a la normalidad pronto.

Hemos estado probando una nueva experiencia para ocultar los me gusta en las publicaciones de Feed. Sin querer, agregamos más personas a la prueba hoy, lo cual fue un error; estamos solucionando este problema y restaurando los recuentos similares para esas personas lo antes posible. - Comunicaciones de Instagram (@InstagramComms) 3 de marzo de 2021

Tenga en cuenta que cuando Instagram, propiedad de Facebook, reveló por primera vez durante su conferencia F8 2019 que estaba comenzando esta prueba, que elimina la cantidad total de me gusta en fotos y vistas de videos en las noticias, páginas de enlaces permanentes y perfiles de Instagram, la compañía dijo que lo hizo porque quería que los usuarios "se centraran en las fotos y los videos que compartes, no en la cantidad de Me gusta que obtienen".

Facebook también discutió extensamente cómo el equipo de Instagram quiere mejorar para frenar el acoso. Se dio a entender que, con suerte, la prueba contribuiría en gran medida a hacer que Instagram sea menos tóxico para muchos usuarios que han sido acosados en la plataforma. Dado que la prueba se implementó ampliamente por accidente en 2021, uno no puede evitar preguntarse si pronto se activará para todos.

Entonces Instagram ... no quiso ocultar los me gusta para todos https://t.co/Z9Yy9R6XBM - Instagram (@instagram) 3 de marzo de 2021

Nos hemos puesto en contacto con la empresa para obtener un comentario, por supuesto, y le informaremos tan pronto como sepamos más.

