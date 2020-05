Impresionantes imágenes que revelan cómo los instagrammers simulan su propia realidad

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Probablemente todos sabemos que, hasta cierto punto, los feeds de Instagram de la mayoría de las personas son una versión editada de sus vidas. Ya sea que solo publiquen los nuevos atuendos elegantes que compran o que muestren exclusivamente las increíbles vacaciones que pueden tener, las personas rara vez son verdaderamente sinceras sobre sus vidas en la plataforma de redes sociales.

De hecho, algunos influyentes y fotógrafos de Instagram se han vuelto expertos en hacer que las cosas se vean mucho mejor de lo que realmente son.

Ahí es donde entra Geo Leon : esta increíble fuente de Instagram es como una dosis de realidad. Muestra increíbles tomas de estilo influyente, pero luego te muestra cómo fueron tomadas.

Tampoco se trata de golpear: las tomas se tratan más de aprender a aprovecharse que de hacer que las personas se sientan mal por difuminar la verdad. Hemos reunido algunas de las mejores comparaciones de la cuenta para su entretenimiento, aquí mismo.

Esta imagen es una gran introducción a lo que mostrarán muchos de los que vendrán: que solo porque una imagen tenga una paleta de colores saturada y parezca que debe haber sido tomada en un lugar increíble no hace nada de eso cierto. Como puede ver, a veces es el lado de una colina.

Del mismo modo, las flores son accesorios hermosos, y se pueden usar creativamente como en esta imagen para hacer una gran composición. Igualmente, sin embargo, no solo crecen en cualquier lugar antiguo, por lo que cuando las personas encuentran un parche particularmente llamativo, intentarán usarlo incluso si está al lado de un pavimento aleatorio.

El trabajo de mezcla en el fondo de esta imagen, y su paleta de colores simplificada, le han dado un aspecto de anime claramente deliberado, pero incluso con la edición obvia que es detectable en la foto, es posible que no asuma que fue tomada en un parque.

Incluso un fondo borroso como este puede insinuar una ubicación que es mucho más impresionante que un carril bici rural, mientras que los retoques al color del cielo hacen que parezca de otro mundo. Aún así, la hora dorada es la hora dorada donde quiera que estés.

Es posible que no lo registre de inmediato, pero hay más que unas pocas ediciones aquí: un poco de aerografía y suavizado es una cosa, ¡pero las coletas flotantes son otra muy diferente! No importa que el rodaje parezca haber tenido lugar en matorrales aleatorios.

Nos encanta este ejemplo: es probablemente lo mejor para aprovechar su entorno. Un parche de flores en la hierba junto a un estacionamiento se convierte en un telón de fondo romántico que perdonarías a la gente por suponer que estaba en los Alpes suizos.

Aquellos de nosotros que no hemos logrado salir a lugares como Death Valley u otros parques nacionales rocosos en los Estados Unidos podríamos no darnos cuenta de que en muchas condiciones de iluminación las rocas no son tan anaranjadas como podríamos esperar. Eso se debe en parte a que los fotógrafos aumentan la saturación en ellos para que las rocas lavadas se vuelvan tan vívidas como queremos que sean.

No estamos seguros exactamente de lo que está sucediendo aquí, pero realmente nos gusta cómo la toma detrás de escena deja en claro cuán desconcertante debe haber sido para la modelo posando, literalmente cegada. También es interesante cómo las flores detrás de él han pasado del púrpura al rojo rosado.

Esta es una de las pocas comparaciones en nuestra lista donde la toma detrás de escena todavía se ve realmente malhumorada y nerviosa, con esa luz de anillo haciendo maravillas. Básicamente, no hay nada de iluminación dura y los LED de colores no pueden lograr.

La parte de esta composición que se destaca en contraste son esas líneas eléctricas muy lejos en la distancia en la toma detrás de escena. Ese es el tipo de detalle que mata una sesión temática divertida, por lo que no es de extrañar que estén cuidadosamente recortados y editados.

Mientras tanto, esta toma es un recordatorio oportuno de que, a pesar de todo lo que nos burlamos de algunas modificaciones y cambios, todavía hay un gran grado de técnica y planificación en todas estas tomas. No menos importante en este caso, donde se dispara una lente refractiva para lograr esa gran perspectiva caleidoscópica.

Ser modelo parece bastante divertido la mayor parte del tiempo, especialmente si llegas a lo grande, pero también habrá días en que tu fotógrafo creativo quiera embadurnerte con pintura en polvo, arruinando un buen cuello de tortuga blanco. Aún así, con Geo Leon al menos puede estar seguro de que el resultado será algo agradable de ver.

Esta imagen no está tan editada como algunas de las otras que hemos visto, pero aún así ha transformado con éxito un patio desaliñado en un país de las maravillas borroso en el fondo, mientras que esas gotas espeluznantes de la rosa son un toque inquietante.

Al marcar el rojo al máximo, esta imagen muestra cómo usar el polvo en sus escenas puede brindarle una plataforma para crear productos finales realmente inspiradores, con la edición correcta. Un atuendo y un accesorio interesantes se convierten en una imagen realmente memorable con el tratamiento adecuado.

A veces, una imagen divertida implica un atuendo o disfraz en el que francamente no querrías salir a la calle, como esta combinación de celofán y lo que parecen pequeños puntos de perlas adhesivas. Puede ser una moda cuestionable, pero el tiro final es como algo fuera de una obra de ciencia ficción.

Incluso un simple corazón de flor de metal y papel de aluminio puede ser parte de un disparo final único si lo usa correctamente, incluso si solo está disparando rápidamente en lo que estamos bastante seguros es la playa de Venice Beach.

La edición está muy bien, pero si quieres una toma como esta, hay una buena posibilidad de que simplemente tengas que equilibrar cuidadosamente algunos sombreros, a menos que tengas una carga completa de superpegamento o una máquina de coser .

Hay dos grandes hilos para tirar en esta imagen: en primer lugar, toda la edición en el mundo todavía necesitará un gato obediente y de buen comportamiento si decide disparar con un amigo felino. En segundo lugar, un día soleado en California no es un obstáculo si necesita algunas tomas navideñas, como lo demuestra este producto final.

Sin embargo, algunas cosas son demasiado difíciles de organizar sin un poco de ayuda, como lo muestra nuestra imagen final: si necesita un registro delgado equilibrado cuidadosamente, es posible que deba hacer que alguien lo mantenga allí y lo edite. Es laborioso, pero podría darte una imagen final divertida.