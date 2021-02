Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Instagram tiene una función que te permite filtrar las cuentas que estás siguiendo por "La mayoría de las que se muestran en el feed" o "Las que menos han interactuado".

El objetivo de esto es brindarle la posibilidad de personalizar mejor su feed de Instagram , simplemente haciéndole más fácil ver qué cuentas sigue y ama u odia, y le facilita decidir si debe continuar siguiéndolas. .

Así es como funciona.

Abra la aplicación móvil de Instagram en su teléfono iPhone o Android . Desde la barra de menú que se ejecuta en la aplicación> Seleccione el icono de Perfil para acceder a su perfil> Vaya a la pestaña Siguiente. Desde aquí, puede ver qué cuentas sigue.

En la siguiente pantalla, verá una sección Categorías. Seleccione Most Show in Feed (también debería indicarle cuántas cuentas hay en esta categoría en particular) y luego revise las cuentas con la mayor cantidad de publicaciones en su feed durante los últimos 90 días.

Verá botones para administrar su estado de seguimiento, o puede seleccionar más (...) junto a una cuenta para administrar sus notificaciones o silenciarla.

Como arriba, la siguiente pantalla muestra una sección de Categorías. Seleccione Menos interactuado con (también debe indicarle cuántas cuentas hay en esta categoría en particular), y luego revise las cuentas con las que ha interactuado menos en los últimos 90 días.

Verá botones para administrar su estado de seguimiento, o puede seleccionar más (...) junto a una cuenta para administrar sus notificaciones o silenciarla.

Nota: "Interacción con" significa "Me gusta" en las publicaciones o que usted reacciona a sus historias.

Esta función facilita la administración de las cuentas que sigue para que representen mejor sus intereses y relaciones actuales.

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Britta O'Boyle.