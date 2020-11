Prueba fotográfica de que ninguna idea es original y todos somos imitadores de Instagram

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Mark Twain dijo una vez:

"No existe una idea nueva ... Simplemente tomamos muchas ideas viejas y las ponemos en una especie de caleidoscopio mental. Les damos una vuelta y hacen combinaciones nuevas y curiosas ..."

Ahora, una cuenta de Instagram aleccionadora llamada @insta_repeat demuestra lo acertado que tenía. En un mundo moderno donde tenemos un acceso sin precedentes al mundo, no solo a través de métodos de transporte mejores y más rápidos, sino también virtuales, las redes sociales están llenas de fotos de todo el mundo.

Este relato muestra que a pesar del gran volumen de estas imágenes, una asombrosa cantidad de ellas son inquietantemente similares. La imitación puede ser la mejor forma de adulación, pero a veces solo estamos reproduciendo exactamente el mismo chasquido por el bien de los me gusta.

Acompáñenos mientras recorremos algunos de nuestros favoritos.

120 canoas

Algunas de las imágenes de Insta Repeat presentan más que solo una selección de 12 imágenes. En algunos casos, la cuenta ha recopilado una gran cantidad de imágenes similares para demostrar cuán poco originales pueden ser los seres humanos. En este en particular , hay no menos de 120 personas diferentes sentadas en una canoa.

Telfonos en la naturaleza

Si le preocupa no ser lo suficientemente original, ¿por qué no tomar dos dispositivos para poder tomar una foto de su teléfono tomando fotos? ¿Seguro que ese no se ha hecho? Bueno, desafortunadamente, lo ha hecho, al menos 60 veces de hecho .

Un viaje a cuevas de hielo

Otra imagen impresionante que se ha hecho una y otra vez. Parece que incluso viajar a las profundidades de una caverna helada no es suficiente para ser original. Especialmente si también te paras en el centro del marco. Insta Repeat ha reunido a 48 personas haciendo exactamente esta pose .

Casas rojas

¿Seguramente una vista inusual en medio de la nada podría calificar como original? Aparentemente no. Esta publicación muestra 72 casas rojas capturadas por diferentes instagramers. No se puede negar que las vistas son impresionantes, pero están lejos de ser únicas.

Antorchas en el cielo

Esta publicación muestra una colección de 60 personas diferentes que llevan sus propias fuentes personales de contaminación lumínica. Porque la naturaleza y un cielo estrellado no son lo suficientemente interesantes como para destacar entre la multitud.

De pie junto al muelle de la baha

No se puede negar, algunas de estas fotos son bastante impresionantes. Fotos completamente cambiantes de nuestro mundo maravillosamente capturadas para que todos las disfruten. Ni siquiera están arruinados por el hecho de que aparecen una y otra vez en Instagram y en otros lugares. En esta selección, un individuo solitario se encuentra en un muelle vacío mirando hacia una tranquila bahía, lago o río.

Agujeros de la tienda

Las fotos tomadas desde el interior de una tienda de campaña se están convirtiendo en un cliché de Instagram. No es sorprendente ver que Insta Repeat tiene una selección de estas imágenes, incluso divididas en orificios de carpa de diferentes colores con azul , amarillo y rojo haciendo acto de presencia.

Caminos de madera cambiantes

Hay algo en un camino vacío que se extiende hacia el desierto que es absolutamente atractivo. Estamos seguros de que eso es lo que pensaron estos usuarios de Instagram cuando tomaron las fotos originales, pero incluso si el camino está vacío, no fueron las primeras personas en tomar la foto.

La pelcula no est muerta

Fotografías digitales de personas que toman fotografías con cámaras de película tradicionales o simplemente cámaras en general. Imagínese la hilaridad de encontrarse con estas personas que se toman fotos entre sí en medio de la nada, todo por el bien de algunos me gusta.

Mano de copa

Una serie de fotos que muestran manos incorpóreas sosteniendo varias tazas diferentes centradas en lugares al aire libre. Un ojo atento notará que algunas de estas fotos incluso incluyen el mismo estilo de taza. ¿Es eso una tendencia en sí misma?

Caminos por el bosque

Estas fotos podrían haber aparecido fácilmente en nuestro artículo sobre las mejores fotos de drones jamás tomadas . Hermosos lugares donde el hombre y la naturaleza han chocado mientras se construye una carretera perfectamente recta que atraviesa el medio del bosque. Parece que incluso la fotografía con drones no está a salvo del peligro de la falta de originalidad.

Fotografa en accin

Otra serie de fotos de fotografía en acción. Estas tomas de mal humor muestran el trabajo minucioso que estos Instagrammers han realizado para capturar la imagen perfecta, pero también muestran una tendencia común de tomar el mismo estilo de imágenes una y otra vez.

Tiempo en sus manos

Sin duda, estas imágenes muestran que la gente tiene mucho tiempo libre, aunque carezca de originalidad.

Gente frente a cascadas.

¿Más fotos de personas que admiran la pura belleza de la naturaleza o simplemente fotos de Instagrammers que intentan lucir geniales para su audiencia de seguidores?

Cabezas areas

Dicen que las rubias son las que más se divierten, estas mujeres ciertamente parecen estar pasando un buen rato. O al menos están siendo arrastrados por el viento, disfrutando de una vida embriagadora de modelaje y poses de Instagram.

Fondo de registro

Una gran pila de troncos lo convierte en un telón de fondo de aspecto bastante ingenioso, no se puede negar. Sin embargo, si pensaba que estaba siendo original con este complemento, piénselo de nuevo.

un pajaro en la mano

Estos Instagrammers tienen el poder de atraer aves silvestres a su mano para obtener una foto fantástica de comunión con la naturaleza, pero ni siquiera eso es suficiente para destacar entre la multitud. Inta Repeat también señala que alimentar a los animales salvajes no siempre es algo sensato.

Ser protagonista de aventuras

Esta colección de imágenes seguramente no estaría completa con esta. Este tipo de imagen se ha hecho a muerte en las redes sociales hasta el punto de que las empresas incluso la están utilizando en diversas campañas publicitarias. Una persona en primer plano (generalmente una mujer) es capturada guiando a su pareja de la mano en algunas aventuras salvajes y emocionantes. El entorno de la foto puede variar, pero la configuración ciertamente no.

Hojas otoales

Seguro que es una época hermosa del año. La naturaleza es hermosa incluso cuando los árboles pierden sus hojas. Esta imagen muestra cuántas personas han recogido una hoja de otoño caída para tomar una foto rápida.

Personas con sombreros

Parece que los usuarios de Instagram tienen algo con cierto tipo de toma de mal humor de una persona con sombrero. Dicha persona siempre es capturada en el cuadro central, mirando con nostalgia a la distancia, admirando la belleza circundante del mundo. Por sí solas, estas fotos probablemente se veían brillantes, pero juntas gritan de vanidad humana y obsesión por uno mismo.

Gente de pie junto a un lago verde azulado

Numerosas personas son capturadas por la cámara de pie en el centro del encuadre frente a un lago verde azulado deliciosamente colorido.

Otra pose clásica que aparentemente ha visto a muchas personas tratando de replicarla.

Ms sombreros

Una vez más, una prueba más de que los Instagrammers aman un buen sombrero. ¿Es un día ventoso o todas estas personas solo están tratando de verse extra lindas agarrándose del sombrero? Nunca lo sabremos, pero asumiremos felizmente lo último.

Una pose precaria

No es de extrañar que las mismas fotos aparezcan por cientos de lugares turísticos populares. Después de todo, ¿cuántas veces has visto a alguien fingiendo sostener la torre inclinada de Pisa? Estas imágenes de un sujeto solitario parado precariamente al borde de un acantilado podrían ser menos comunes, pero están lejos de ser originales.

Si le apetece replicar esto una vez, deberá visitar Preikestolen en Noruega .

Iniciador de fuego

Qué mejor manera de estar en comunión con la naturaleza que construir una bonita pila de madera y luego prenderle fuego. Siempre que tome una foto para demostrar que sucedió, por supuesto.

