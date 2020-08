¿Qué es Petal Search y cómo se usa para obtener aplicaciones en su teléfono Huawei?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Desde las muy publicitadas consecuencias de Huawei con los EE. UU., Se han impuesto severas restricciones a la compañía. Para los usuarios de teléfonos inteligentes, eso, desafortunadamente, ha significado no poder tener Google Play Services instalado en sus teléfonos lanzados después de mayo de 2019. Y eso significa tener que depender de formas creativas para mantener todas sus aplicaciones favoritas.

Un método es usar la función Clonar teléfono para transferir aplicaciones desde su antiguo dispositivo Android al nuevo Huawei (que tiene sus límites), otro es encontrar APK para sus aplicaciones de fuentes no oficiales. Sin embargo, el proceso para instalarlos puede ser un poco engorroso. O al menos, solía ser antes de que Petal Search aterrizara en la galería de aplicaciones de Huawei.

Como sugiere el nombre, Petal Search es una aplicación de búsqueda. Está construido por Aspiegel Limited (una subsidiaria de Huawei con sede en Irlanda).

Al usarlo, puede buscar en la web imágenes, videos, noticias y cualquier otra cosa. Utiliza el motor de búsqueda de Bing por defecto. Sin embargo, para los usuarios de teléfonos Huawei , también actúa como una forma fácil de instalar aplicaciones de fuentes no oficiales como APKMirror y APKPure.

Puede usarlo para buscar las aplicaciones que le faltan y luego instalarlas directamente desde la aplicación sin tener que navegar manualmente a esas fuentes externas. Incluso puede usarlo para actualizar cualquier aplicación existente.

Así de simple. Petal Search está disponible a través de la Galería de aplicaciones de Huawei, así que búsquelo allí y descárguelo como lo haría con cualquier otra aplicación en un teléfono Huawei.

Como se mencionó al principio, Petal Search es una herramienta de búsqueda, por lo que la manera fácil de obtener cualquier aplicación es simplemente buscarla en el campo de búsqueda en la parte superior de la aplicación. Puede tocar la pestaña aplicaciones para asegurarse de que solo está buscando aplicaciones descargables en lugar de resultados web genéricos o imágenes.

Una vez que haya buscado, y presione enter, aparecerá una lista de resultados que incluye cualquier aplicación relevante de una multitud de fuentes externas. Esto puede incluir varios sitios de descarga de APK y la Galería de aplicaciones de Huawei, todo en un solo lugar.

Un punto interesante a tener en cuenta aquí: cuando buscamos Facebook, la fuente de descarga de la aplicación era el propio Facebook, por lo que ni siquiera tiene que recurrir a un tercero para eso.

Para instalar una aplicación (una vez que haya encontrado la que desea), simplemente toque instalar, momento en el que Petal lo lleva a la fuente e inmediatamente comienza la descarga. Recibirá un mensaje emergente que le preguntará si desea permitir que Petal Search instale aplicaciones, así como una casilla de verificación para pedirle a su teléfono Huawei que verifique la descarga de la aplicación en busca de riesgos de seguridad antes de instalarla.

Una vez que lo haya descargado, puede ir y usarlo normalmente. Es un proceso bastante simple y debería significar que puede obtener casi todas las aplicaciones que usa. Eso incluso incluye algunas aplicaciones de Google. Logramos instalar Google Maps, por ejemplo.

¡Sí! Si abre Petal Search y toca la pestaña Yo en la parte inferior, verá una opción que dice Descargas. Toque en eso, presione Actualizaciones y luego puede actualizar individualmente cualquier aplicación que aparezca en la lista.

Muchas de las aplicaciones más populares que no están disponibles en la Galería de aplicaciones de Huawei están disponibles a través de Petal Search. Podrás descargar Twitter, Zoom, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Netflix, Spotify, Discord, Amazon Prime Video y Twitch.

Al ser una herramienta de búsqueda de fuentes de aplicaciones no oficiales, por supuesto, existen problemas. Una de ellas es que, aunque puede descargarlas e instalarlas, algunas aplicaciones aún requieren Google Play Services para aprovechar al máximo todas sus funciones. Por ejemplo, se puede utilizar Google Maps, pero no guardará ningún viaje ni datos en su propia cuenta de Google sin que inicie sesión, lo que no puede hacer sin el servicio Play.

El otro problema es que muchas aplicaciones bancarias simplemente no están disponibles para descargar, por lo que se está perdiendo la banca móvil personal. Tampoco es probable que encuentres muchos de los mejores juegos en Petal Search.

Por supuesto, siempre existe el problema de que debido a que la mayoría de estas descargas provienen de fuentes no oficiales, eso significa que no provienen de una tienda de aplicaciones más estrictamente controlada, y eso agrega un poco más de riesgo al proceso, aunque solo sea porque las aplicaciones ganaron. No se actualiza automáticamente en segundo plano cuando se corrigen errores y agujeros de seguridad. Eso expone su teléfono a riesgos de seguridad, al igual que cualquier descarga de aplicaciones de fuentes no oficiales.

Con la App Store y la Google Play Store, confiamos en ellos para examinar las aplicaciones dañinas antes de que terminen en nuestro teléfono. Con Petal Search extrayendo resultados de múltiples fuentes, eso es más complicado. Sin embargo, tanto APKPure como APKMirror examinan manualmente los APK / aplicaciones antes de ponerlos a disposición del público para su descarga.

APKPure, por ejemplo, tiene una insignia de confianza en las aplicaciones para indicar que el archivo descargable es original y no ha sido manipulado. Además, su teléfono Huawei realizará otra verificación para identificar cualquier problema dentro del archivo antes de instalarlo (pero debe habilitar esta función manualmente en la ventana emergente).

Cuando busca una aplicación popular, como Instagram, los mejores resultados también son casi siempre la aplicación real, no un clon inseguro con seguridad poco fiable. Aún así, como con cualquier cosa no oficial, vale la pena tener cuidado y verificar esas insignias verificadas en la página de descarga antes de descargar e instalar.

Escrito por Cam Bunton.