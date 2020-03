¿Qué aplicaciones puedes obtener en la Galería de aplicaciones de Huawei?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Huawei se está moviendo más allá de Google, al no incluir la tienda de aplicaciones Google Play y los Servicios Móviles de Google (GMS) en sus nuevos teléfonos.

Era cierto para el Mate 30 y Mate 30 Pro del año pasado y será cierto para la nueva serie P40 . Los nuevos teléfonos Honor también se ven afectados a pesar de que todos los teléfonos aún ejecutan una versión de Android que utiliza la interfaz de usuario EMUI 10 de Huawei .

La situación no es de fabricación propia de Huawei. La actual administración de los Estados Unidos no ha ocultado su desconfianza de nada chino y ha prohibido a las compañías estadounidenses tratar con Huawei, una prohibición comercial .

El trasfondo de esto es que no quiere que el equipo de red de Huawei a buen precio y bien utilizado se implemente principalmente para las redes 5G de EE. UU.

Pero eso ha tenido un efecto negativo para las grandes empresas de EE. UU., Incluido Google, que está perdiendo ingresos debido a la prohibición, a pesar de que Microsoft aparentemente recibió carta blanca para seguir vendiendo Windows a la compañía, como se vio con el recientemente actualizado Huawei MateBook X Pro y Honor MagicBook.

A principios de 2020, Google parece haber solicitado una excepción a la prohibición . Pero quizás sea demasiado tarde. Huawei ha sido un gran socio de Google en el pasado, trayendo operaciones de gestos a Android y fabricando el Nexus 6P 2015 en colaboración con Google.

También se informó en una etapa que Huawei estaba en la pole position para fabricar los teléfonos Pixel, solo retrocediendo cuando no podía tener su propia marca en los teléfonos además de Google.

Como escuchará, la Galería de aplicaciones de Huawei es bastante diferente de la Play Store de Google en términos de lo que ofrece, pero no es nada fácil: la tienda tiene alrededor de 400 millones de usuarios activos.

¿Cómo? Debido a que los servicios de Google no están generalizados en China, como lo están en los Estados Unidos y Europa. Si tiene un teléfono Huawei en China, ha utilizado durante mucho tiempo la Galería de aplicaciones respaldada por los Servicios móviles de Huawei (HMS). En total, App Gallery ya está disponible en 170 países, en 78 idiomas.

Eso coloca a Huawei en una posición bastante única: a diferencia de Microsoft, Samsung y otros que han intentado y han fracasado miserablemente en crear tiendas de aplicaciones rivales, no está comenzando a retroceder.

Sin embargo, el jefe de Huawei, Richard Yu, nos dijo en el lanzamiento de Mate 30 en septiembre pasado que el fabricante de teléfonos volvería a Google de la noche a la mañana si se levantara la prohibición comercial.

Cuando se le preguntó acerca de cuánto tiempo podría demorar la aparición de las aplicaciones de Play Store en el teléfono si se levanta la prohibición, Yu respondió al instante "Más de una noche. Podemos hacerlo de inmediato".

Pero el carácter de Huawei parece haber cambiado desde entonces. Ha habido una gran aceleración de la estrategia a largo plazo existente de Huawei para establecer su propia tienda de aplicaciones fuera de China.

Se anunció un fondo de £ 20 millones para desarrolladores solo en el Reino Unido, parte de un impulso de $ 1 mil millones para que las aplicaciones clave se transfieran. Y Huawei también se ha asociado con Xiaomi, Oppo y Vivo para crear una tienda de aplicaciones global para competir con los dos grandes, sea cual sea el acuerdo.

La buena noticia es que Huawei definitivamente está persuadiendo algunos nombres para que aparezcan en la Galería de aplicaciones. Microsoft se está involucrando al igual que Amazon. También Deezer, Lufthansa, TikTok, AA, JD Sports, Adidas, Booking.com, Trainline, Viber y Opera tienen aplicaciones en la tienda. La cantidad no es realmente un problema en la Galería de aplicaciones, es la calidad.

Además de Google, el mayor problema con la adopción de la App Gallery es la falta de aplicaciones centrales de otras grandes empresas tecnológicas que son tan populares en el Reino Unido y Europa: Twitter, la aplicación principal de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Netflix, Disney + y Prime Video.

E incluso obtener un par de estos a bordo no necesariamente garantizará un nivel de éxito: la desafortunada Windows Phone Store de Microsoft tenía Facebook y Twitter, por ejemplo. Además, cuando muchas de estas aplicaciones de renombre se desarrollan en los EE. UU., Hay un problema obvio con el hecho de que se ve que trata con Huawei como una empresa estadounidense.

Para realizar una comparación, comparemos las mejores aplicaciones en la tienda de aplicaciones de Google Play del Reino Unido con lo que está disponible en la versión británica de la Galería de aplicaciones.

Hemos ignorado las aplicaciones de Google que estaban en la lista: Google Play Games, Hangouts Meet, Google Docs y Google Classroom, ya que obviamente no están disponibles en la Galería de aplicaciones y proporcionan una comparación injusta en nuestro libro.

Zoom: no Houseparty - No Disney + - No Equipos de Microsoft: no, pero Microsoft Office, Swiftkey, Bing y Microsoft News están disponibles, por lo que probablemente solo sea cuestión de tiempo. TikTok: sí WhatsApp - No Skype: sí, en forma de Skype Lite. Mensajero - No BBC News - No Instagram - No Netflix - No Microsoft Outlook: no, pero vea la nota de Microsoft arriba Tienda de comestibles Tesco - No Uber Eats - No (y no Uber) Audible - No Asda - No Twitter: no Snapchat: sí Sky News - No NHS - No Prime Video: no, pero como la aplicación principal de Amazon Shopping está presente, esperaríamos esto en algún momento. Discordia - no Solo come, sí Facebook: no Morrisons - No Spotify - No BBC iPlayer - No Contracción - No Entregar - Sí Duolingo - No eBay - No Compras de Amazon: sí

Eso es un total de seis aplicaciones disponibles en la Galería de aplicaciones.

A menudo, las búsquedas de aplicaciones arrojaron alternativas que tendían a ser aproximaciones de lo real, pero esto también es un problema con las aplicaciones adicionales de imitación en Play Store y en iOS / iPadOS a veces.

En el reciente anuncio de Mate Xs, Yu dijo que Huawei "daría la bienvenida a todos los desarrolladores de todo el mundo". Como parte de esto, les está dando a los desarrolladores no chinos casi todas las ganancias de sus aplicaciones durante los primeros años que la aplicación está en App Gallery, con el 100 por ciento de las ganancias durante el primer año. Después del período de 24 meses, se aplica una división habitual de 70/30.

Sin embargo, en ausencia de una base de usuarios significativa en el Reino Unido, Europa y más allá no parece haber tenido mucha tracción con los desarrolladores no chinos, y esa es la clave. Y, naturalmente, el incentivo financiero realmente no importa con aplicaciones gratuitas clave como Facebook y Twitter.

En realidad, es relativamente simple para los desarrolladores enviar sus aplicaciones a la Galería de aplicaciones, ya que el sistema operativo EMUI de Huawei se basa en Android, es completamente compatible con él. Los desarrolladores básicamente pueden enviar la misma aplicación.

Huawei también está ayudando a los desarrolladores con soporte técnico e integrando cosas como compras en la aplicación.

Sin embargo, hay problemas. Supongamos que su aplicación usa Google Drive para almacenar copias de seguridad, como hace WhatsApp, y de repente su aplicación se rompe, porque no hay soporte de Google Drive en HMS y, por lo tanto, necesita encontrar otro lugar para colocar la copia de seguridad. Además, los juegos en Android a menudo se integran con Google Play Games.

Esa conexión también está rota. Básicamente, si la aplicación utilizó alguna integración con los servicios de Google anteriormente, debe volver a funcionar.

Algunas API de Android también son exclusivas de GMS, por lo que no funcionarán en otras versiones de Android, lo que trae más complicaciones.