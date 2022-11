La búsqueda en Gmail ha mejorado aún más

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Google ha anunciado que ha mejorado la búsqueda de Gmail para que los resultados sean más relevantes que nunca al tener más en cuenta lo que ya se ha buscado.

Google ha confirmado el ajuste a través de una actualización en el blog de Workspace, diciendo que los usuarios notarán una mejora en la búsqueda de Gmail cuando utilicen la interfaz web. La compañía dice que la búsqueda a través de Gmail en la web ahora "incluye mejores resultados de búsqueda basados en tu actividad de búsqueda reciente en Gmail". ¿Cuál es el resultado? Aparentemente podemos esperar que Gmail tenga mejores resultados de búsqueda porque son más relevantes y contextuales.

Si esto te resulta familiar, es porque la misma funcionalidad ya fue anunciada anteriormente, aunque todavía estamos esperando las mejoras en la búsqueda móvil que también se prometieron.

La actualización de la búsqueda se ha anunciado junto con otros cambios, como la posibilidad de cambiar el tamaño del panel lateral de una tabla dinámica, así como las nuevas funciones para compartir archivos de Google Docs, Sheets y Slides en el chat de Google Meet. Si lo de la tabla dinámica no te parece gran cosa, está claro que nunca has tenido que lidiar con nombres largos en columnas o campos.

"Ahora, si estás presentando o entrando en una reunión desde un archivo, puedes compartir fácilmente ese archivo con las plataformas de reuniones a través del chat de Google Meet", dice Google.

Los tres ajustes deberían estar llegando a los usuarios de Internet y de todo el mundo, así que si no los has visto, no te preocupes. Google dice que los cambios están "disponibles para todos los clientes de Google Workspace y G Suite".

Escrito por Oliver Haslam.