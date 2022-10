Contraseñas de Google Chrome: Cómo acceder a ellas y todo lo que necesitas saber

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Google Chrome cuenta con un excelente gestor de contraseñas integrado que facilita el acceso a tus contraseñas y las mantiene seguras.

Chrome no es sólo un gran navegador web, también es una buena alternativa a los gestores de contraseñas y una potente herramienta para sincronizar tus datos de acceso en varios dispositivos. Si te preguntas cómo utilizarlo y cuáles son sus ventajas, estamos aquí para ayudarte.

¿Tiene Google Chrome un gestor de contraseñas?

Si utilizas Google Chrome con regularidad y tienes una cuenta de Gmail, lo más probable es que también hayas iniciado sesión en Chrome.

Tener una cuenta de Google y acceder a ella a través de Chrome tiene varias ventajas, como la sincronización de tus datos en el ordenador de sobremesa, el portátil y el smartphone, entre otras.

Esto incluye todo tipo de datos útiles que pueden optimizar tu experiencia de navegación, como rellenar automáticamente tus datos personales (por ejemplo, dirección de correo electrónico, domicilio y número de teléfono) cuando compras algo en línea. Chrome también guardará tus marcadores, historial de navegación, aplicaciones, extensiones y contraseñas.

Si accedes a Chrome en tu teléfono con la misma cuenta que utilizas cuando estás en tu ordenador o portátil, todos esos datos estarán disponibles siempre que los necesites.

Además, Google Chrome cuenta con un práctico gestor de contraseñas que no sólo almacena y sincroniza tus contraseñas en diferentes dispositivos, sino que también te permite generar contraseñas seguras con facilidad.

¿Dónde se almacenan las contraseñas de Google Chrome?

Cuando creas una nueva cuenta para un sitio web, una aplicación o un servicio, normalmente verás que Chrome te da la opción de generar una nueva contraseña y te permite guardar la contraseña que introduzcas en el campo de contraseña. De este modo, la contraseña se almacena en el gestor de contraseñas de Google Chrome.

Para acceder a las contraseñas almacenadas en Google Chrome sigue estos pasos:

Haz clic en el menú de tres puntos situado en la parte derecha de Chrome Busca la opción de configuración en el menú y haz clic en ella En el menú de la izquierda, dentro de la configuración, haz clic en "autocompletar". A continuación, haz clic en "Gestor de contraseñas"

Desde ahí puedes hacer clic para ver, copiar o editar la contraseña de cualquier sitio.

En la parte superior, puedes hacer clic para buscar y encontrar fácilmente el sitio específico que buscas. Haz clic en el icono del ojo para verlo y tendrás que introducir la contraseña de tu sistema para que aparezca (la misma contraseña que utilizas para entrar en Windows, por ejemplo). Haz clic en el icono de los tres puntos junto a cada contraseña y podrás elegir entre copiar, editar o eliminar la contraseña. Aunque borrarla sólo la eliminará del gestor de contraseñas, nada más.

También puedes obtener más información sobre el gestor de contraseñas aquí.

Es seguro el gestor de contraseñas de Google Chrome?

El gestor de contraseñas de Google Chrome es una gran herramienta de contraseñas por varias razones. Su capacidad para ayudarte a crear contraseñas seguras para cada sitio que visitas y almacenarlas automáticamente lo hace muy atractivo.

También cuenta con herramientas útiles para comprobar la seguridad de tus contraseñas y tratar las que puedan estar comprometidas y necesiten ser ordenadas.

Sin embargo, sigue siendo una herramienta online que está vinculada a tu cuenta personal de Google. Por lo tanto, las contraseñas almacenadas en Google Chrome son tan seguras como la que utilizas para acceder a Chrome en primer lugar.

Por lo tanto, su uso es razonablemente seguro, siempre y cuando tengas una contraseña segura en primer lugar y no estés usando esa contraseña en otro lugar. También recomendamos encarecidamente que actives la configuración de la autenticación de dos factores de Google si aún no lo has hecho.

La autenticación de dos factores es una buena manera de añadir una capa adicional de protección a su cuenta, lo que es particularmente importante cuando esa cuenta también tiene las claves de todas sus otras cuentas en línea.

Cómo comprobar si hay contraseñas comprometidas

Otra razón por la que el gestor de contraseñas de Google Chrome es una herramienta muy útil son los avisos de contraseña que puedes obtener con él. Utilízalo para almacenar tus contraseñas y recibirás una alerta en caso de que tus contraseñas estén en peligro y debas cambiarlas.

Ya hemos escrito antes sobre cómo puedes controlar tus contraseñas en línea. Hay herramientas como haveibeenpwned que monitorizan tu dirección de correo electrónico y la comparan con las violaciones de seguridad que han ocurrido en la red. Entonces recibirás un correo electrónico que te avisará cuando tus datos hayan sido expuestos para que puedas cambiar rápidamente la contraseña o contraseñas correspondientes.

Chrome tiene controles de seguridad integrados en su gestor de contraseñas que te avisarán de forma similar. Se te notificará si se ha producido una brecha e incluso en qué sitios debes cambiar tu contraseña.

Esta herramienta también demuestra la importancia de utilizar una contraseña diferente (segura) para cada sitio que utilices, porque si no lo haces, un solo sitio comprometido podría exponerte a un riesgo incalculable.

Puedes comprobar tus contraseñas visitando la herramienta de Chrome aquí o acceder a ella a través de tu navegador con estos pasos:

En el escritorio

Haz clic en el menú de tres puntos situado en la parte derecha de Chrome

Busca "privacidad y seguridad" en el menú de la izquierda

Haz clic en él y en las opciones del medio haz clic en Administrador de contraseñas

Haz clic para revisar tus contraseñas y ejecutar la comprobación

En el móvil

Abre Chrome en tu teléfono

Haz clic en el icono del menú de tres puntos

Haz clic en el icono de configuración

Desplázate hacia abajo y haz clic en contraseñas

Haz clic en comprobar contraseñas

Espera a que se realice la comprobación de contraseñas

Una vez que Chrome haya encontrado una contraseña comprometida, verás un botón junto a cada uno de los sitios problemáticos y la opción de cambiar la contraseña. Haz clic en ese botón y serás redirigido al sitio correspondiente. Cambia tu contraseña y asegúrate. Aclara y repite hasta que todas las contraseñas estén seguras.

Cabe destacar que Google Chrome también te avisará si tienes contraseñas inseguras y débiles, aunque no hayan sido comprometidas.

Cómo poner una contraseña en Google Chrome

Si has iniciado sesión en Google Chrome, cuando te registres en un sitio debería ofrecerte automáticamente guardar tu contraseña. Si vas a cambiar una contraseña en un sitio, Chrome también debería ofrecerte actualizar tu contraseña con una notificación que aparece en la barra de navegación. Haz clic para aceptarla y almacenará la contraseña en el gestor de contraseñas de Google.

Si eso no ha funcionado por alguna razón o quieres añadir tus propias contraseñas a Google Chrome, es posible hacerlo.

Haz clic en el menú de tres puntos situado en la parte derecha de Chrome

Busca la opción de configuración en el menú y haz clic en ella

En el menú de la izquierda, dentro de la configuración, haz clic en "Autorrelleno".

A continuación, haz clic en "Gestor de contraseñas"

Haz clic en "añadir" justo encima de las otras contraseñas guardadas

Rellena los datos del sitio, tu nombre de usuario y contraseña y haz clic en guardar

Procura utilizar sólo contraseñas seguras que sean largas y una buena mezcla de caracteres, números, letras y mayúsculas y minúsculas. La herramienta de contraseñas de Chrome te sugerirá contraseñas seguras cuando rellenes formularios, utilízala siempre que puedas.

Cómo exportar tu contraseña de Google Chrome

Si lo necesitas, es posible exportar tus contraseñas fuera de Google Chrome. Si decides pasar a otro navegador (por ejemplo, Firefox), puedes optar por importar los datos de Chrome con unos pocos clics. Firefox y Edge suelen sugerir la opción de hacer esto cuando los usas. También puedes ir a la configuración y hacer clic para importar desde allí.

Si necesitas exportar tus contraseñas desde Chrome, puedes hacerlo y obtener tus contraseñas en formato CSV.

Haz clic en el menú de los tres puntos en la parte derecha de Chrome

Busca la opción de configuración en el menú y haz clic en ella

En el menú de la izquierda, dentro de la configuración, haz clic en "autocompletar".

A continuación, haz clic en "Gestor de contraseñas"

Junto a la opción de "añadir" contraseña haz clic en el menú de los tres puntos

Haga clic en exportar y verá una advertencia de que otras personas que pueden ver el archivo pueden ver sus contraseñas

¿Las contraseñas de Google Chrome no se rellenan automáticamente?

Si intentas entrar en un sitio y ves que la contraseña no se rellena automáticamente, a pesar de estar guardada en el gestor de contraseñas de Google Chrome, es posible que el relleno automático esté desactivado.

Entra en la configuración del gestor de contraseñas y haz clic en la opción de autocompletar si no está ya activada.

Si eso no funciona, puede que el problema sea el sitio. A veces los sitios no están bien codificados para decirle a Chrome que el campo es un campo de contraseña y por lo tanto Chrome no lo reconoce.

