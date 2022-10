Cómo bloquear los anuncios emergentes en un teléfono Android

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - A nadie le gusta ser interrumpido por un anuncio molesto, pero en nuestros teléfonos se ha convertido en una experiencia demasiado común.

La mayoría de la gente sabe que puede bloquear los anuncios en su ordenador de sobremesa o portátil, pero nuestros teléfonos suelen estar plagados de ellos. Atrás quedaron los días en los que podías instalar Ad Block Plus desde la Play Store, Google ya no permite los bloqueadores de anuncios en todo el sistema.

Entonces, ¿cómo puedes bloquear los anuncios? Por suerte, es muy fácil, y lo tenemos todo cubierto en esta guía.

Pero primero, hay que mencionar algunas cosas. Es importante recordar que los anuncios ayudan a mantener los sitios en funcionamiento (incluido éste) y que también son importantes para los creadores de contenido, por lo que, aunque pueden ser irritantes, en algunos casos, vale la pena permitir los anuncios para ayudar a mantener el contenido que te gusta.

Además, nos centraremos en el bloqueo de anuncios basado en el navegador, así que ten en cuenta que estas soluciones no bloquearán los anuncios en otras aplicaciones, como los juegos, por ejemplo.

Dicho esto, entremos en la guía.

Cómo bloquear las ventanas emergentes y los anuncios intrusivos en Chrome

Chrome es el navegador por defecto en la mayoría de los teléfonos Android, y como tal, es el que la gran mayoría de la gente utiliza.

Sin embargo, no es necesario cambiar de navegador para bloquear los anuncios. Por suerte, Chrome tiene algunas herramientas útiles integradas para ayudar en esta tarea.

La única advertencia es que Chrome no bloquea todos los anuncios, sólo las ventanas emergentes y los anuncios que considera intrusivos o engañosos. A continuación te explicamos cómo activar las funciones:

Abre Chrome en tu teléfono Android Pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha Pulsa en Configuración Desplázate hacia abajo hasta Configuración del sitio y selecciónalo Pulsa en Ventanas emergentes y redireccionamientos Asegúrese de que el control deslizante está desplazado hacia la izquierda Vuelva a la página anterior Pulse en Anuncios y haga lo mismo

Ahora, Chrome evitará que se carguen la mayoría de los anuncios emergentes y bloqueará por completo los anuncios de los sitios que tengan anuncios engañosos e intrusivos. En cierto modo, es lo mejor de los dos mundos, ya que te permite apoyar el contenido que te interesa sin sufrir por las atroces ventanas emergentes.

Pero, ¿y si quieres ir un paso más allá y bloquearlo todo? Sigue leyendo.

Cómo bloquear anuncios con diferentes navegadores

Si estás dispuesto a prescindir de Chrome, hay muchos navegadores que ofrecen opciones de bloqueo de anuncios más sólidas. Sólo ten en cuenta que no podrás sincronizar tu historial y tus marcadores con Chrome en el escritorio, si es que lo usas.

Nuestra opción favorita es Firefox, que permite instalar complementos que funcionan como las extensiones de Chrome en el escritorio. uBlock Origin es un potente bloqueador de anuncios gratuito y de código abierto que puede añadirse fácilmente al navegador Firefox para Android, y que lo bloqueará casi todo.

Otra opción excelente y completa es el navegador Opera, que tiene un sólido bloqueador de anuncios incorporado e incluso una VPN gratuita. Incluso hay un navegador Adblock, si lo único que te interesa es bloquear los anuncios.

Cómo bloquear la publicidad con una aplicación

Así pues, los navegadores están resueltos, pero ¿qué pasa si quieres bloquear los anuncios en otras aplicaciones? Como mencionamos anteriormente, Google hace tiempo que eliminó las aplicaciones de bloqueo de anuncios de su Play Store, pero eso no significa que no puedas bloquear los anuncios en otros lugares.

Tendrás que cargar lateralmente estas aplicaciones, lo que puede ser un poco desalentador si nunca lo has hecho antes, pero no significa que las aplicaciones no sean fiables, sino que Google no está muy interesado en que las utilices. Lo cual es comprensible, dado su modelo de negocio.

Aplicaciones como AdGuard y AdLock provienen de marcas notables de ciberseguridad, por lo que deberían ser perfectamente seguras de usar. La desventaja es que se basan en la suscripción, por lo que tendrás que pagar una cuota mensual una vez que termine tu prueba.

Escrito por Luke Baker.