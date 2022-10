Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Es posible que hayas oído que los nuevos Pixel 7 y Pixel 7 Pro obtendrán VPN de Google One y te estés preguntando de qué se trata. Antes era exclusivo para los suscritos a los planes de 2TB o superiores de Google One, pero ahora solo necesitarás uno de los últimos teléfonos de Google. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el servicio de VPN móvil, incluyendo cómo funciona y cómo activarlo en tu teléfono. Funciona tanto en dispositivos Android como iOS, si te suscribes a Google One.

¿Qué es VPN by Google One?

VPN by Google One es un servicio de VPN para móviles. Se puede acceder a él desde la aplicación Google One en Android o iOS.

Es una capa adicional de protección que te permite cifrar tu actividad en línea, independientemente de la aplicación o el navegador que estés utilizando. Puedes navegar, transmitir y descargar contenido con una conexión segura y privada y no tendrás que preocuparte de que los hackers en redes no seguras (como el Wi-Fi público) intercepten tu información sensible. Google dijo que la VPN de Google One está "respaldada por su "mejor arquitectura de red" y ha publicado mucha información que detalla cómo funciona su servicio de VPN y puede garantizar que siempre tengas una conexión a Internet rápida y segura a través de tus aplicaciones y servicios.

¿Cómo funciona el servicio VPN de Google One?

Google ha publicado un informe completo sobre la VP N de Google One en el que se detalla el funcionamiento de su servicio de VPN. Te recomendamos que lo leas si quieres conocer todos los detalles.

Pero la versión TL;DR es: En tu dispositivo, cuando utilizas tu navegador web y tus aplicaciones, pueden comunicar tu información en línea.

Por ejemplo, tu proveedor de red puede acceder a tu actividad en línea y los sitios que visitas pueden rastrearte basándose en tu dirección IP. Google señala que algunos sitios y aplicaciones utilizan un cifrado obsoleto, débil o no utilizan ningún tipo de cifrado. Esto significa que, mientras están en tránsito, tus datos no seguros pueden ser interceptados o modificados por hackers, lo que, obviamente, te expone a riesgos de privacidad y seguridad.

Pero si activas una VPN, tus datos en línea están protegidos, ya que viajan a través de un túnel fuertemente encriptado. El túnel VPN by Google One es operado por Google y mantenido a través de sus "servidores globales seguros". De nuevo, lee el documento técnico de Google para conocer los detalles sobre la seguridad de sus servidores. Google afirma que nunca utilizará la conexión VPN para rastrear, registrar o vender tu actividad de navegación. La empresa promete que sus sistemas tienen "seguridad avanzada incorporada" que garantiza que nadie utilice la VPN para relacionar tu actividad en línea con tu identidad. Google hizo que sus bibliotecas de clientes fueran de código abierto y señaló que sus sistemas de extremo a extremo han sido auditados de forma independiente.

De todos modos, para permitir que los sitios web muestren el contenido adecuado para tu región, la VPN de Google One te asignará una dirección IP basada en tu país actual. Pero los sitios web no pueden utilizar esta dirección IP para determinar tu ubicación exacta.

¿Se necesita una suscripción a Google One para utilizar su VPN?

Sí, aunque Google ha anunciado recientemente que su VPN será gratuita para todos los usuarios de Pixel 7 y Pixel 7 Pro a finales de este año. Actualmente, la VPN está disponible para aquellos que se suscriban al plan de 2TB (o superior) de Google One en determinados países. El plan de 2TB cuesta 9,99 dólares al mes en Estados Unidos. Para saber más sobre Google One, qué es y cuánto cuesta, consulta nuestra guía aparte.

Cómo activar la VPN de Google One

La activación de VPN by Google One requiere un toque desde la aplicación Google One.

Abre la aplicación Google One en tu dispositivo Android o iOS. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Google. En la parte inferior de la aplicación Google One, toca Beneficios. Busca el beneficio de VPN y toca Ver detalles. Activa la opción Habilitar VPN.

Para mayor seguridad, puedes configurar tu teléfono para que sólo utilice Internet cuando la VPN esté activada. Si tu VPN se desconecta, el acceso a Internet se bloquea hasta que la VPN se vuelva a conectar.

Abre la aplicación Google One. En la parte inferior, toca Beneficios. Busca la ventaja de la VPN y toca Ver detalles. Toca Administrar la configuración de la VPN. Activa Bloquear Internet si la VPN se desconecta. Si tu dispositivo se reinicia, la VPN intenta reconectarse automáticamente.

Antes de que se reconecte, tu conexión a Internet no está bloqueada ni protegida.

Una vez que la VPN se reconecta, verás una llave en la parte superior de tu pantalla.

Puedes desactivar este ajuste en cualquier momento en la configuración de tu VPN.

¿Necesitas más ayuda? Consulta la página de asistencia de Google para VPN by Google One.

Cómo añadir VPN by Google One a tu configuración rápida

Puedes añadir VPN by Google a los ajustes rápidos de tu dispositivo Android para facilitar el acceso.

Desde la parte superior de la pantalla, desliza dos veces hacia abajo. En la parte inferior izquierda, toca Editar. Mantén pulsada la opción VPN by Google One. A continuación, arrastra el ajuste hasta donde quieras Para añadir un ajuste, arrástralo hacia arriba desde "Mantener y arrastrar para añadir mosaicos".

Para eliminar un ajuste, arrástrelo hacia abajo hasta "Arrastre aquí para eliminar".

¿Qué dispositivos pueden utilizar la VPN de Google One?

La VPN de Google One está disponible en la aplicación Google One para dispositivos Android e iOS.

¿Dónde está disponible la VPN de Google One?

La VPN de Google One está disponible en determinados países/regiones: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Corea del Sur, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Taiwán. Si tienes activada la VPN de Google One y tu país o región es compatible, el servicio VPN seguirá funcionando cuando viajes al extranjero.

