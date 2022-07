Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Es una temporada de actualizaciones para Google Maps, con un montón de nuevas características que llegan al servicio, incluyendo la nueva y elegante vista 3D inmersiva que le permite comprobar los vuelos detallados de los monumentos famosos.

Sin embargo, una de las adiciones más bienvenidas está mucho más centrada en la funcionalidad y podría ser una ayuda para aquellos que se preocupan por su seguridad mientras navegan por zonas desconocidas (o conocidas).

Se ha añadido un nuevo sistema de notificaciones a la función de ubicación compartida, que te permitirá enviar un aviso cuando llegues a un punto elegido en Google Maps o, incluso, que te avisen cuando un amigo o un ser querido haga lo mismo.

Esto podría ser ideal si estás organizando un encuentro en un lugar para ver cuándo llega la gente, pero también tiene beneficios de seguridad más obvios. El ejemplo que ofrece Google en su blog sobre las funciones menciona el control de alguien que está haciendo una excursión en solitario, por ejemplo.

Para asegurarse de que no se abusa de la función para rastrear ubicaciones, se recordará repetidamente a la persona cuya ubicación se está compartiendo que esto está ocurriendo y podrá desactivarla fácilmente, y también puedes bloquear a las personas para que no te envíen sus propias notificaciones de ubicación si no son relevantes o de interés para ti.

Según la misma entrada del blog, hay otro cambio bienvenido que llegará a Maps, en forma de información mucho más detallada sobre las rutas ciclistas para que las revises antes de salir.

En ella se detallará la cantidad de tráfico que puedes encontrar, la información sobre la elevación y una lista paso a paso de los giros necesarios.

Aunque el uso de la bicicleta está en auge en todo el mundo, las indicaciones de Google Maps siguen siendo a veces bastante defectuosas, al menos en Londres, así que es estupendo ver que se está trabajando más en esta parte de sus funciones de navegación.

Escrito por Max Freeman-Mills.