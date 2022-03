¿Qué es la aplicación Look to Speak de Google y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google tiene una aplicación, llamada Look to Speak, que permite a los usuarios comunicarse usando solo el movimiento de sus ojos y la cámara frontal de su teléfono . Recientemente se promocionó con un conmovedor anuncio que se presentó junto con los Oscar .

Pero, ¿cómo funciona esta aplicación, para quién es y cómo puedes acceder a ella? Vamos a averiguar.

Look to Speak es una aplicación que le permite seleccionar de una lista de frases usando solo el movimiento de sus ojos, la aplicación luego dice estas frases en voz alta. Está diseñado para ayudar a las personas con deficiencias motoras y dificultades del habla a comunicarse más fácilmente.

La aplicación es parte del proyecto ' Start with One ' de Google en la plataforma ' Experimentos con Google '. Start with One es una colección de experimentos que comienzan trabajando con una persona para hacer algo impactante para ellos y su comunidad. En este caso, Google buscó ayudar a Sarah Ezekiel, una artista que vive con una enfermedad de la neurona motora.

Google dice: "La esperanza es que Look to Speak sea útil para las comunidades con diversos tipos de discapacidades temporales, permanentes o situacionales".

Look to Speak es una aplicación que está disponible para los usuarios de Android a través de Google Play Store . Es de uso gratuito y no es necesario iniciar sesión en la aplicación.

Usar Look to Speak es agradable y simple. Al abrir la aplicación por primera vez, deberá otorgarle permiso para acceder a la cámara de su dispositivo, ya que esto es necesario para rastrear el movimiento de sus ojos.

Una vez hecho esto, verá instrucciones en pantalla que lo guiarán a través de los pasos para comunicarse a través de Look to Speak.

En resumen, se le presenta una colección de frases divididas en dos columnas.

Si la frase que desea está en la columna de la izquierda, mire a la izquierda, fuera del borde de la pantalla, para seleccionar.

Luego, todas las frases de la izquierda se dividen en dos columnas y puedes repetir el proceso como antes.

Esto continúa hasta que solo quede la frase elegida y luego se pronunciará en voz alta.

En cualquier momento, mirar hacia arriba por encima de la pantalla cancelará una acción. Mirar hacia arriba también puede poner la aplicación en modo de repetición.

En el modo de repetición, la aplicación se puede desbloquear a través de una secuencia de movimientos oculares cuando desee continuar comunicándose.

Escrito por Luke Baker.