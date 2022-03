Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google ha anunciado planes para modificar su oferta de contenido, una vez más, eliminando películas y programas de televisión de Google Play Store en Android .

La idea de Google es simplificar sus servicios, reduciendo el enfoque de contenido de cada aplicación. Eso significa que Play Store seguirá siendo su tienda de aplicaciones y juegos, pero las películas y la TV se reubicarán en la aplicación Google TV.

En cierto modo, esto es similar a cuando YouTube Music reemplazó por completo el servicio Google Play Music, en un intento de hacerlo menos confuso.

Desde la perspectiva de la experiencia del usuario, significa que cuando abra Play Store en su teléfono Android, ya no verá una pestaña para TV/Películas, y los resultados de películas y programas de TV ya no aparecerán cuando use la función de búsqueda.

Esto no significa que pierda el contenido que ya compró o alquiló. En su lugar, solo accederá desde un lugar diferente, ya que las compras aún están vinculadas a su cuenta de Google.

Podrá acceder a ellos a través de la aplicación Google TV, que puede descargar aquí si aún no la tiene, y aún puede ver sus compras de películas en la aplicación de YouTube.

La mayoría de los teléfonos Android en estos días vienen con esa aplicación preinstalada, por lo que si tiene un teléfono relativamente reciente, ya debería tenerlo y podrá encontrar fácilmente su contenido existente.

Acumule recompensas y beneficios en todas sus tarjetas existentes con esta Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Octubre 2021 Este brillante sistema le ahorrará tiempo y esfuerzo cada vez que pague.

Escrito por Cam Bunton.