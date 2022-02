Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google ofrece un paquete de suscripción y almacenamiento en la nube de Google One que incluye un práctico servicio VPN. Ahora, ese servicio VPN finalmente está disponible para usuarios de iPhone y iPad, sin costo adicional.

Básicamente, si paga 2 TB o más de almacenamiento de Google One, ahora también obtendrá una VPN para su dispositivo, sin importar si tiene un dispositivo Android o iOS. La VPN está disponible para usuarios en 18 países, incluidos EE. UU. y el Reino Unido. Como miembro de Google One, también puede programar una " sesión profesional " en línea gratuita con expertos de Google para aprender a usar la función VPN de Google One .

De hecho, Google dijo que puede programar una sesión en cualquier momento para obtener ayuda detallada sobre una amplia gama de temas tanto en "niveles básicos como avanzados". Recibirá una confirmación por correo electrónico y una invitación de Google cuando se registre para una Sesión Pro. La invitación incluirá un enlace para unirse a una sesión de pantalla compartida en línea con un experto a la hora programada. Pan comido.

La VPN de Google One tiene una desventaja importante: no obtendrá una dirección IP en otro país, lo que significa que no puede usar el servicio para acceder a programas bloqueados en servicios de transmisión como Netflix.

Sin embargo, en su publicación de blog, Google anunció algunas nuevas funciones de VPN solo para usuarios de Android, incluida una función de "desconexión segura" que apaga el acceso a Internet si está desconectado de la VPN.

Escrito por Maggie Tillman.