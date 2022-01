Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google Meet ha introducido subtítulos traducidos en vivo para videollamadas.

Google comenzó a probar la función por primera vez el año pasado. Funciona en la web o desde el móvil, pero solo puede traducir inglés a francés, alemán, portugués y español. Aún así, es un paso para hacer que las videollamadas sean más inclusivas, ya que elimina cualquier posible barrera de dominio del idioma.

Podemos imaginar que sea útil en reuniones de capacitación o de manos libres y también en entornos educativos, pero también solo en llamadas individuales con amigos.

Para comenzar a usar subtítulos traducidos en vivo en Google Meet, primero debe activar los subtítulos en la configuración, luego configurarlo en inglés y activar los subtítulos traducidos. Puede elegir entre una de las cuatro opciones de idioma traducido.

En su computadora, abra Google Meet. Desde una reunión, haga clic en Más opciones > Configuración > Subtítulos. Active "Subtítulos" y configure el idioma en inglés. Activa "Subtítulos traducidos". Seleccione un idioma: francés, alemán, portugués y español.

Nota: Para obtener información más detallada, consulte la página de ayuda de Google Meet.

Cualquiera que use Google Meet puede usar subtítulos estándar, pero los subtítulos traducidos en vivo actualmente solo están disponibles para las siguientes ediciones de Workspace: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade y Education Plus.

Se está implementando gradualmente, por lo que podrían pasar un par de semanas antes de que lo veas.

Escrito por Maggie Tillman.