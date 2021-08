Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google desarrolló su servicio Google One el otoño pasado con una ventaja de red privada virtual diseñada para proteger su privacidad en línea mientras viaja. Ahora, está expandiendo la función a nivel internacional, incluido el Reino Unido.

Si es suscriptor de Google One, puede obtener acceso a la VPN de Google dentro de la aplicación Google One. Sin embargo, debe suscribirse al plan Google One de 2 TB como mínimo. Google dijo que puede aprovechar la VPN mientras usa cualquier aplicación en su teléfono. Mejor aún, si ha configurado el uso compartido familiar con Google One, otras cinco personas también pueden acceder a la VPN. Tenga en cuenta que la mayoría de los servicios de VPN móviles de calidad pueden costar hasta $ 15 al mes.

El servicio VPN de Google está disponible en los EE. UU., Así como en siete nuevos países a partir del 11 de agosto de 2021. Entre ellos se incluyen el Reino Unido, México, Canadá, Francia, Alemania, España e Italia, como lo notó por primera vez 9to5Google . Hay algunas limitaciones, como que solo puede usar el servicio en uno de los países admitidos. Google dijo: "No podrá conectarse a una VPN mediante Google One si viaja a un país no admitido".

Además, Google One VPN no le permitirá acceder a contenido de un país o región diferente al asignar una dirección IP desde esa ubicación. En cambio, "le asignará una dirección IP basada en su país actual para que los sitios web puedan mostrarle el contenido adecuado para su región".

Finalmente, Google One VPN todavía solo está disponible en dispositivos Android. Supuestamente llegará a iOS, Windows y Mac en algún momento.

