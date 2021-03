Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - YouTube ha anunciado oficialmente su clon de TikTok .

Llamado YouTube Shorts , se lanzará en versión beta en los EE. UU. El 18 de marzo de 2021 después de varios meses de pruebas en India. Básicamente, permite a los creadores encadenar rápidamente clips y agregar pistas de música de "más de 250 sellos y editores". También incluye una herramienta de subtítulos. Y, al igual que TikTok , los usuarios pueden deslizarse a través de un sinfín de videos cortos, suscribirse a creadores y navegar por hashtags y sonidos.

También pueden mezclar las pistas de audio de otros videos. Si pensabas que estábamos bromeando acerca de que esto era un imitador de TikTok, piénsalo de nuevo. Incluso la interfaz se parece a TikTok. Sin embargo, la principal diferencia es que YouTube Shorts no es una aplicación independiente. Se encuentra en un nuevo carrusel en la pestaña de inicio de la aplicación móvil de YouTube. YouTube también está considerando una pestaña de Cortos en la aplicación de YouTube para un acceso más rápido.

A YouTube Shorts le falta la capacidad de responder a otros videos, así como las funciones de "dueto" o "puntada" que popularizó TikTok. Y si bien Shorts tiene su propia versión de la página For You de TikTok, una fuente algorítmica de videos que se entregan automáticamente, no tiene una forma de ver una fuente curada de videos específicamente de aquellos a los que se ha suscrito. En TikTok, esto se llama la página siguiente.

No hay forma de evitarlo: YouTube Shorts se está poniendo al día, y todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda intentar competir verdaderamente con TikTok.

Quizás su principal punto fuerte es que está vinculado a YouTube, una de las aplicaciones para compartir videos más populares de todos los tiempos. En el lanzamiento, los creadores pueden comenzar a crear un corto a partir de videos musicales para canciones con licencia. Más adelante, la compañía planea permitir a los usuarios mezclar el sonido de cualquier video de YouTube para usarlo en Shorts. (Sin embargo, los usuarios de YouTube podrán optar por no participar si no quieren que se use su audio).

Los pantalones cortos deberían estar disponibles para todos en los EE. UU. En las "próximas semanas".

Escrito por Maggie Tillman.