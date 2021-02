Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google ha firmado un acuerdo con News Corp, la organización de medios propiedad de Rupert Murdoch, para incluir historias y contenido de sus periódicos en Estados Unidos, Reino Unido y otras regiones del mundo.

Business Insider informa que el gigante de las búsquedas hará pagos "significativos" para ofrecer contenido generalmente oculto detrás de un muro de pago a los usuarios de la aplicación Google News de forma gratuita.

Eso incluye historias de The Sun, The Times y The Sunday Times en el Reino Unido, y del Wall Street Journal y New York Post en los Estados Unidos.

El acuerdo se produce cuando Google y otros servicios en línea están bajo presión para pagar a los medios de comunicación por compartir historias, y el gobierno australiano está debatiendo la regulación para hacerla cumplir por ley. Se rumoreaba que Google incluso amenazó con retirar su búsqueda de Australia si esa legislación entraba en vigor.

No todo el contenido de los artículos de News Corp aparecerá en Google News, será curado.

"Me gustaría agradecer a Sundar Pichai y su equipo en Google que han mostrado un compromiso serio con el periodismo que resonará en todos los países", dijo el director ejecutivo de News Corp, Robert Thomson.

"Esta ha sido una causa apasionante para nuestra empresa durante más de una década y me complace que los términos de intercambio estén cambiando, no solo para News Corp, sino para todos los editores".

Escrito por Rik Henderson.