Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google está agregando funciones de edición previamente exclusivas de Pixel a Google Photos. Ahora son para todos los usuarios de Android, pero son de pago. Por lo tanto, si no posee un Pixel, debe suscribirse a Google One para usarlo.

Las suscripciones a Google One comienzan en $ 1.99 por mes. Puede ver cómo funciona el servicio de almacenamiento en la nube aquí , pero el plan base ofrece 100 GB de espacio más los 15 GB de almacenamiento gratuito. Google también ofrece ventajas, como las recompensas de Google Store o estas nuevas funciones de edición de Google Photos.

"A partir de hoy, traemos algunas de las funciones de edición actualmente disponibles en Pixel para los miembros de Google One como parte de su membresía", anunció Google en una publicación de blog publicada el 11 de febrero de 2021. "Estos efectos transforman sus retratos mediante el aprendizaje automático . "

Específicamente, Google está agregando herramientas como Desenfoque de retrato mejorado, Luz de retrato y Color Pop, que presentó con el Pixel 5 el otoño pasado. Sin embargo, Google no está eliminando las versiones gratuitas existentes de Portrait Blur o Color Pop de Google Photo. Seguirán funcionando para todos.

Las nuevas versiones para usuarios de Pixel y suscriptores de Google One simplemente aprovechan el poder del aprendizaje automático y lo aplican a fotos más antiguas que no tienen datos de profundidad más nuevos. Los usuarios de Pixel también tendrán acceso a las funciones de forma gratuita, incluso si no se suscriben a Google One.

Google también ofrece filtros impulsados por IA, como una opción "dinámica" que mejora automáticamente el brillo y el contraste y una "sugerencia de cielo" que puede ajustar los cielos en sus fotos con más color y contraste. "Haga que sus imágenes de la hora dorada resalten aumentando y ajustando el color y el contraste en el cielo con una de varias paletas inspiradas en amaneceres y atardeceres impresionantes", explicó Google.

Tenga en cuenta que, a partir del próximo mes , Google finalizará su programa de almacenamiento ilimitado gratuito para Google Photos.

Escrito por Maggie Tillman.