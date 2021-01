¿Qué es Google Classroom y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google Classroom es una plataforma educativa de Google, diseñada para facilitar a los profesionales de la educación la realización de lecciones virtuales.

Es una plataforma muy utilizada, desde tutores individuales hasta escuelas enteras, que permite a los profesores crear y organizar lecciones, al mismo tiempo que permite la comunicación con los estudiantes y el envío de trabajos por parte de los estudiantes, y todo dentro de la misma plataforma, sin tenerlo todo. dispersos en diferentes cuentas y servicios.

Esencialmente, está diseñado como un aula virtual y diseñado para ser simple. Aquí nos enfocamos en una guía de usuario rápida para padres o estudiantes, esta no es una guía para maestros.

Tu escuela, universidad o profesor configurará Google Classroom y creará las clases. Para acceder a Google Classroom, necesitará su correo electrónico y contraseña que usa para la cuenta de Google de su escuela y que debe proporcionarla su escuela. Asegúrate de no intentar iniciar sesión con una cuenta personal de Google, ya que en muchos casos eso no funcionará, a menos que sea para un tutor privado o una clase.

Puede encontrar Google Classroom en Classroom.google.com , donde puede iniciar sesión. Alternativamente, si ya ha iniciado sesión en la cuenta de Google de su escuela, como el Gmail de su escuela, puede hacer clic en los nueve puntos en la esquina superior derecha. de una página de Google para revelar sus servicios de Google, y Classroom estará aquí. Es el cuadrado verde en un cuadro amarillo, como se muestra arriba.

Los maestros tienen la capacidad de invitar a los estudiantes a las clases. Esto enviará un correo electrónico a la cuenta de Gmail correcta, proporcionando un enlace para que los estudiantes puedan unirse a las clases. Google Classroom también brinda la capacidad de crear códigos de identificación únicos para clases individuales, de modo que los profesores puedan proporcionar un código para darle acceso.

También hay una aplicación Google Classroom para teléfonos inteligentes, que discutimos a continuación y nuevamente, deberá iniciar sesión en esta aplicación utilizando el correo electrónico y la contraseña de Google de su escuela.

Si está buscando configurar y usar Google Classroom como educador, es parte de los servicios de G Suite for Education de Google. Si su escuela o universidad usa G Suite for Education, ya tiene acceso y solo tiene que configurarlo.

Hay muchas formas de acceder a Google Classroom. Es una plataforma basada en la web, por lo que se ejecuta en un navegador y eso significa que cualquier dispositivo que pueda acceder a Internet le permitirá acceder a Google Classroom.

La mayoría usará una computadora portátil o PC , que es la ruta preferible para acceder. Pero cualquier tableta que tenga acceso a un navegador le permitirá acceder a Google Classroom a través del método anterior.

No todo el mundo necesitará una computadora para acceder a Google Classroom (depende exactamente de lo que se necesite y de las clases a las que asista), pero también hay aplicaciones para teléfonos inteligentes. Esto le dará acceso directo sin necesidad de usar el navegador en su teléfono, lo que lo hará más fácil. Incluso si está utilizando otra plataforma, iniciar sesión en la aplicación del teléfono inteligente le dará más opciones, por lo que vale la pena usarla.

Alternativamente, si no tiene acceso a una computadora, puede usar consolas de juegos que también tienen un navegador. Esto significa que puede acceder a Google Classroom en Xbox o PlayStation. Hemos escrito una guía sobre cómo hacer esto aquí mismo , y realmente necesitará conectar un teclado USB para que esto funcione de manera práctica.

Recuerde que puede usar las aplicaciones de Google Classroom en combinación, por lo que puede ver las tareas en la Xbox, pero luego usar su teléfono para enviar el trabajo.

Detrás de escena, Google Classroom proporciona muchas herramientas para que los educadores creen y compartan lecciones, administren y organicen a los estudiantes y realicen clases. La forma en que se crean y ejecutan las lecciones dependerá de las escuelas o los maestros individuales y de cómo planean enseñar esas lecciones, y Google Classrooms brinda mucha flexibilidad en la estructura de esas lecciones.

Hay cuatro áreas principales en el espacio de trabajo de Google Classrooms que los estudiantes verán. Si bien los profesores tienen acceso a todas las herramientas en segundo plano, para los estudiantes la interfaz se centra en la información a la que necesitan acceder.

En la parte superior de la página hay cuatro encabezados principales: Stream, Classwork, People y Grades. Ahora detallaremos rápidamente lo que hará cada una de estas áreas.

Stream es realmente la parte social de la clase que se trata de comunicación. Para las clases pequeñas que son completamente virtuales, esto podría usarse ampliamente para la discusión, pero para las clases más grandes que reemplazan las lecciones físicas, es posible que los comentarios de los estudiantes en Stream sean demasiado para manejar.

Aquí es donde encontrarás el trabajo que hay que hacer y el lugar donde pasarás la mayor parte del tiempo en Classroom. El trabajo de clase es un poco como una carpeta donde encontrarás las tareas que tu profesor te ha configurado.

Se puede colocar una variedad de diferentes tipos de documentos en Google Classroom: documentos para información, documentos para que las personas los compartan y que todos puedan editar (tal vez un registro de la clase) o documentos individuales para que los edite cada alumno, que probablemente serán para el trabajo real. Se pueden poner imágenes, instrucciones, videos, etc. en el Trabajo de clase para respaldar las tareas.

A la hora de hacer el trabajo asignado, los profesores decidirán qué quieren que hagas y en muchos casos podrás crear ese trabajo en Google Docs que el profesor proporciona a través de Google Classroom. Los profesores también decidirán qué tienes que enviar o entregar y esto también se puede hacer a través de Google Classroom. Eso podría ser completar el documento proporcionado o enviar un trabajo externo, compartiendo un archivo o tomando una foto de una obra de arte o algo escrito.

Esta es un área en la que el uso de la aplicación para teléfonos inteligentes facilitará las cosas, porque puede tomar una foto con su teléfono y luego cargarla en Google Classroom sin preocuparse por cómo podría transferirla a su computadora primero.

Además, si accede a Google Classroom a través de una consola de juegos o una tableta, tal vez porque no tiene acceso a una computadora portátil, el uso de la aplicación para teléfonos inteligentes nuevamente le brinda una ruta fácil para enviar el trabajo a Google Classroom, lo que sería difícil para algunos dispositivos.

En la página Trabajo de clase, puede ver sus tareas de manera útil en el lado izquierdo, pero tenga en cuenta que todas las escuelas organizarán y administrarán el trabajo de manera ligeramente diferente, así que asegúrese de comunicarse con su maestro si no puede encontrar lo que se supone que debe estar haciendo.

Hay una pestaña de Personas en Google Classroom y esto le dará acceso a todas las personas de una clase y también debería proporcionarle los datos de contacto de su profesor o profesores.

Por lo general, también encontrará detalles sobre todos los demás miembros de la clase en esta área.

Google Classroom es una plataforma educativa completa, por lo que incluye la capacidad de calificar o marcar el trabajo en la cuarta pestaña. De algunos estudiantes, esto proporcionará comentarios esenciales y un lugar para realizar un seguimiento del progreso, pero, naturalmente, el sistema de calificación no se ajustará a todas las clases o escuelas que utilizan la plataforma Google Classroom, así que no se sorprenda si esta área no lo es. usado.

Para aquellos en el Reino Unido, el gobierno requiere comentarios para el aprendizaje remoto, por lo que la calificación del trabajo aún se llevará a cabo; es posible que no se refleje en el sistema proporcionado por Google Classroom.

Escrito por Chris Hall.