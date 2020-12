Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Piense en cuánto lee en su teléfono todos los días, ya sean noticias, una publicación de blog o un artículo. Pero aquellos de ustedes que se mueven mucho, o tal vez tienen dificultades visuales o de lectura, pueden necesitar un poco de ayuda para leer todo ese material todos los días.

Afortunadamente, Google tiene una función de Asistente de Google solo para ti. Se llama Léelo. Pero es exclusivo para usuarios de Android en este momento.

Muy bien, sabemos lo que estás pensando: ¿Por qué querrías que el Asistente de Google lea en voz alta una página web completa con voz robótica? No es de eso de lo que estamos hablando aquí. En cambio, el Asistente de Google puede convertir casi cualquier texto en Internet en un audiolibro con un sonido increíblemente natural en hasta 42 idiomas.

Así es como funciona la función Read It del Asistente de Google.

Con el Asistente de Google, su navegador ahora puede leer prácticamente cualquier artículo en voz alta. Para comenzar, solo necesita un teléfono Android actualizado con el navegador Chrome. Luego, en Chrome, vaya a la página web que desee leer, como pocket-lint.com o theguardian.com.

Cuando se muestra una página web en su navegador Chrome en su teléfono Android, puede decir, "Hola Google, léelo" o "Hola Google, lee esta página", y luego el Asistente de Google leerá inmediatamente en voz alta el contenido de la página web. Para ayudarte a seguir la lectura, la función desplazará automáticamente la página y resaltará las palabras a medida que se lean en voz alta. También puede modificar la velocidad de lectura y elegir entre varias voces e idiomas.

Cuando diga el comando "Leerlo", ingresará a una vista personalizada para la función Leerlo. Verá el artículo en los dos tercios superiores y los controles de reproducción en la parte inferior. Puede saltar hacia adelante y hacia atrás con los botones de retroceso / avance, o pausar o reproducir. Pero creemos que Read It es especialmente útil una vez que apaga la pantalla o abre otra aplicación; seguirá leyendo como cualquier reproductor de audio. En otras palabras, puede escuchar mientras viaja.

La clave a tener en cuenta es que las páginas web se leen en voz alta en lo que Google describe como "voces expresivas y naturales, con el objetivo de usar la misma entonación y ritmo que usarías si las estuvieras leyendo en voz alta". Los sitios web no necesitan hacer nada especial para habilitar Read It, pero los desarrolladores de aplicaciones deben agregar la capacidad, lo que significa que no todas sus aplicaciones favoritas admitirán Read It. Tendrás que probarlo para averiguar cuál es.

Cuando use Read It en una página web, notará controles de reproducción en la parte inferior. Puede utilizar los botones de retroceso de 10 segundos y de avance de 30 segundos junto al botón de reproducción. También notará que el texto que se lee en voz alta se resaltará mientras se reproduce. Para cambiar lo que escuchas, toca un párrafo diferente. Es fácil.

Cuando use Read It en una página web, notará controles de reproducción en la parte inferior. Debajo del botón de reproducción, hay una opción de velocidad. Aquí, también puede ajustar la velocidad de lectura a un tempo de 0.5x o hasta 3.0x. Creemos que la velocidad predeterminada de 1.0x es ideal, pero todo depende de usted y sus preferencias, por supuesto.

Cuando use Read It en una página web, verá un menú de desbordamiento de tres puntos en la esquina superior derecha. Tóquelo para acceder a algunas opciones más, como Leer voz en voz alta, que le permite cambiar las voces de la función. Tiene una selección de cuatro voces para elegir para leer: dos femeninas y dos masculinas.

Cuando use Read It en una página web, verá un menú de desbordamiento de tres puntos en la esquina superior derecha. Tóquelo para acceder a algunas opciones más, como Traducción, que le permite traducir el texto a otro idioma. A diciembre de 2020, hay 42 idiomas diferentes para elegir, incluidos alemán y francés.

También es posible desactivar la sincronización de texto si no desea que el artículo se desplace mientras se lee. Esta es otra opción en el menú de desbordamiento de tres puntos.

Como señalamos anteriormente, Read it funciona en todas las páginas web, pero no en todas las aplicaciones, porque los desarrolladores necesitan admitir la función. Lo probamos en la aplicación The New York Times y la aplicación CNN, y no funcionó. En su lugar, tuvimos que usar sus sitios web en Chrome. Dicho esto, los muros de pago también fueron un problema. Incluso cuando está conectado a The New York Times en Chrome, el Asistente de Google no puede leer el texto del muro de pago. También tiene que soportar anuncios y ventanas emergentes mientras se le lee un artículo.

Finalmente, Read It solo funciona de manera consistente en Chrome. Notamos que los navegadores basados en Chromium como Vivaldi y Brave no funcionaban con la función.

Consulte la publicación de blog de productos de Google y la publicación de blog de desarrolladores para obtener más detalles.

Escrito por Maggie Tillman.