Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google ha realizado una serie de experimentos interesantes con inteligencia artificial en los últimos años. El último se llama "Blob Opera" y está diseñado para que puedas crear algunas melodías adorables con la ayuda de algunos personajes de dibujos animados.

Fue creado por David Li como un experimento para Google Arts & Culture y le permite simplemente crear una melodía agradable al estilo de la ópera simplemente moviendo a los personajes.

Presentamos Blob Opera, un experimento que creé para Google Arts & Culture: https://t.co/dfLnCXSR0R pic.twitter.com/UYbZH8jXE2 - David Li (@daviddotli) 15 de diciembre de 2020

Es fácil de hacer para cualquiera y no necesitas ningún talento o conocimiento musical para hacerlo. Simplemente cargue Blob Opera y se le presentarán coloridos dibujos animados que luego puede arrastrar hacia arriba y hacia abajo para firmar en diferentes tonos, hacia adelante y hacia atrás para cantar diferentes vocales.

Las manchas representan el bajo, el tenor, la mezzosoprano y la soprano. Puede usarlos todos o silenciar algunos. Los resultados son muy divertidos y puedes crear y grabar tus propias canciones y luego compartirlas fácilmente.

Si te sientes festivo, también puedes hacer clic para que las pequeñas manchas te canten algunas melodías navideñas. Estos incluyen algunos de los clásicos: Jingle Bells , Silent Night , O Come All Ye Faithful, Away in a Manger y más.

Escrito por Adrian Willings.