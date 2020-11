Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google Photos ya no ofrecerá copias de seguridad de fotos gratuitas ilimitadas a partir del próximo año.

Durante cinco años, no se incluyeron las fotos de "alta calidad" en la asignación de almacenamiento de su cuenta de Google. Eso está a punto de cambiar , ya que todas las fotos y videos nuevos que cargue contarán para los 15 GB de almacenamiento gratuitos que vienen con cada cuenta de Google o almacenamiento adicional comprado con Google One.

Google ya cuenta las fotos de "calidad original" en tu gorra; es simplemente lanzar copias de seguridad ilimitadas para fotos y videos de alta calidad que Google Photos ha comprimido para una máxima eficiencia. Tenga en cuenta que el almacenamiento de su cuenta de Google se comparte entre Drive, Gmail y Fotos.

El cambio entrará en vigencia el 1 de junio de 2021. Google dijo que todas las fotos y documentos respaldados antes de esa fecha no contarán para el límite de 15GB; solo se contarán las fotos subidas después. Entonces, por primera vez, puede comenzar a preocuparse por la cantidad de almacenamiento que le queda en la cuenta de Google / Google One. La única solución alternativa es si compra un teléfono Pixel, ya que los propietarios de Pixel aún podrán cargar fotos de alta calidad (no originales) que no contarán para su límite.

Originalmente, los propietarios de Pixel obtuvieron copias de seguridad gratuitas ilimitadas de fotos de calidad original.

Google enviará alertas cuando empiece a acercarse a su límite de 15 GB. Google también está introduciendo nuevas herramientas de administración de almacenamiento en Google Photos, lo que le facilitará la búsqueda y eliminación de fotos, como capturas de pantalla. Google también va a sugerir un nivel de almacenamiento de Google One, en función de sus cargas promedio a lo largo del tiempo.



Google One comienza en $ 1.99 por mes por 100GB y llega hasta 30TB por $ 149.99 por mes. Puede obtener más información sobre Google One en nuestra guía aquí. También tenemos una guía de consejos y trucos de Google Fotos aquí .

También se están produciendo otros cambios en la política de la cuenta de Google, como los archivos de Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Dibujos, Formularios y Jamboard de Google, que ahora cuentan para el límite de almacenamiento de su cuenta. Google ahora también está eliminando datos de cuentas de Google inactivas en las que no se ha iniciado sesión durante al menos dos años.

Escrito por Maggie Tillman.