(Pocket-lint) - ¿Alguna vez ha estado en espera? Por ejemplo, ¿ha llamado a una línea de atención al cliente oa su banco y ha estado sujeto a, bueno, música de ascensor? Una nueva función de Android, llamada Hold for Me, podría hacer que esas situaciones sean un poco menos insufribles. Aquí tiene todo lo que necesita saber.

Característica en la aplicación del teléfono

Hold for Me es la función más reciente de Google para la aplicación Teléfono en dispositivos Android. Utiliza la tecnología de inteligencia artificial de Google, Duplex , para esperarlo. También le proporcionará subtítulos en tiempo real, para que pueda ver fácilmente lo que está sucediendo, y le dirá a cualquier representante en la línea que lo espere si es necesario.

"Recopilamos comentarios de varias empresas, incluidas Dell y United, así como de estudios con representantes de atención al cliente, para ayudarnos a diseñar estas interacciones y hacer que la función sea lo más útil posible para las personas en ambos lados de la llamada". Google explicó en una publicación de blog .

Llame a un número gratuito. Si lo ponen en espera, el Asistente de Google monitoreará la llamada por usted. Puedes volver a hacer lo que sea. Cuando esté en espera, se le notificará con un sonido, vibración o una notificación. Se le pedirá al representante que espere para que pueda atender la llamada. Puede controlar lo que se dice o reproduce a través de subtítulos en tiempo real en su pantalla.

Google dijo que Hold for Me está diseñado para ayudarlo a "recuperar ese tiempo". Básicamente, cuando llamas a un número gratuito o a una empresa y te pone en espera, el Asistente de Google puede esperar en la línea por ti. "Puede volver a su día y el Asistente de Google le notificará con sonido, vibración y un mensaje en su pantalla una vez que alguien esté en la línea y listo para hablar", explicó Google. "Eso significa que pasará más tiempo haciendo lo que es importante para usted y menos tiempo escuchando música.

Hold for Me sigue otra función de teléfono de inteligencia artificial de Google, Call Screen, que te ayuda a evitar interrupciones por llamadas no deseadas. De hecho, Hold for Me funciona con Google Duplex, una inteligencia artificial que puede detectar música en espera, mensajes grabados y representantes. De hecho, si nota a un representante en la línea, el Asistente de Google se activará para notificarle que alguien está listo para hablar y le pedirá al representante que espere un momento mientras usted vuelve a la llamada.

Mientras Hold for Me espera por usted, la IA de Google silenciará la llamada, pero puede verificar los subtítulos en tiempo real en su pantalla para saber con certeza qué está sucediendo. La aplicación Teléfono esencialmente graba el audio de la empresa o lo que sea que lo haya puesto en espera, y luego le muestra una transcripción de lo que se dice. El procesamiento de audio se realiza en su dispositivo y no se envía nada a Google. La grabación de audio y la transcripción se eliminarán de su dispositivo 48 horas después de la llamada.

Abra la aplicación Teléfono. Toque Más (botón de tres puntos) y luego Configuración. Toque Espera para mí. Activa o desactiva Espera por mí.

Hold for Me es una función opcional que debe habilitarse en la configuración de Google. Una vez habilitado, toque "Espera para mí" en la aplicación Teléfono de Google después de que lo pongan en espera.

Usuarios de Pixel 5 y Pixel 4a 5g en EE. UU.

Hold for Me está disponible actualmente como una función de vista previa en los EE. UU., Y es solo para los nuevos teléfonos Pixel 5 y Pixel 4a 5G de Google. Debido a que es una vista previa, es posible que no funcione con total precisión o como se describe. Google está probando la función antes de presumiblemente lanzarla para más usuarios de Android.

Consulte la publicación del blog de Google y el centro de soporte .

