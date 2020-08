Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Waze pasó a ofrecer Google Assistant para control de voz en los EE. UU. En 2019 , pero la compañía ahora lo ha extendido a los usuarios de iPhone y a más usuarios de Android a nivel mundial.

Waze ha ofrecido anteriormente control de voz en la aplicación y, aunque obviamente estaba estrechamente relacionado con el Asistente de Google, nunca pareció tan efectivo. Abra la aplicación hoy (al menos para aquellos en el Reino Unido) y encontrará el logotipo del Asistente de Google allí.

Si no lo tiene, diríjase a la configuración y busque en "control de voz" y verá la opción Asistente de Google. Existe la opción de admitir el activador "Ok Google" y esto funciona de forma nativa dentro de Waze, por lo que si pides ir a una ubicación, buscará rápidamente una dirección que te lleve a ese destino a través de Waze.

Puedes preguntar por marcas - Ok Google, llévame a Nandos - o puedes preguntar por destinos generales - Ok Google, llévame al Palacio de Buckingham - o códigos postales si lo deseas - Ok Google, llévame a SW1X 7XL.

Pero al ser Google Assistant, es compatible con todas las demás funciones del Asistente en Android, como controlar la calefacción, configurar recordatorios, acceder a su calendario y mucho más. Claro, si está usando su teléfono con Ok Google habilitado, es muy probable que ya pueda acceder a estas cosas de todos modos, pero la integración nativa en Waze ahora se siente realmente bien.

Tener el icono en la pantalla significa que puede tocarlo si la palabra clave no funciona o si no le gusta decir Ok Google todo el tiempo. Puede eliminarlo si lo prefiere, pero a veces hemos descubierto que Google no se activa si estamos conduciendo y escuchando música a todo volumen, que es cuando tener ese botón ayuda.

Por supuesto, Google Assistant también potenciará esa música para una experiencia en el automóvil generalmente perfecta.

"Esta asociación con el Asistente de Google refuerza el compromiso de Waze de brindar a los usuarios la conducción más fluida", dijo Yuval Shoshan, gerente de producto de Waze.

"Después de la implementación exitosa de la integración para los usuarios de Android en los EE. UU., Estábamos entusiasmados de ayudar a más personas a optimizar su impulso expandiéndose internacionalmente. Ahora, todos los usuarios de Waze en inglés en Android podrán acceder a esta opción de manos libres al usar Waze para minimizar las distracciones y asegurarse de que tengan el mejor viaje posible, manteniendo la vista en la carretera en todo momento ".

Escrito por Chris Hall.