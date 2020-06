Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Aquí hay algo que quizás sepa: durante un tiempo, Google tenía un nivel de seguridad cibernética extra alto que se puede aplicar a las cuentas de las personas si están particularmente en riesgo de intentos de piratería maliciosa o ataques en línea.

Esto cubre profesiones como periodismo, políticos, activistas y trabajadores electorales, entre otros, y ha existido desde 2017, brindando a las personas capas adicionales de seguridad para garantizar que estén a salvo de los ataques.

Limita el acceso a sus cuentas y servicios de Google de manera más rígida que lo contrario, para asegurarse de que los procesos no autorizados no puedan acceder. Sin embargo, hasta ahora ha tenido un inconveniente un poco molesto. Es decir, no puede tener su cuenta de Google registrada tanto en el Programa de Protección Avanzada como para usarla como una cuenta Nest en su hogar inteligente.

Ahora, sin embargo, una publicación en el blog del equipo de seguridad de Google ha confirmado que los usuarios pueden usar tanto los dispositivos Nest como el Programa de Protección Avanzada al mismo tiempo, vinculando una función que aparentemente ha sido solicitada por los usuarios relevantes durante algún tiempo.

Eso tiene sentido, ya que siempre es molesto quedar excluido de los servicios mutuamente útiles, especialmente cuando los ataques cibernéticos a los dispositivos inteligentes de las personas y las organizaciones son cada vez más frecuentes.

Google ha estado reforzando la seguridad de sus dispositivos Nest en los últimos meses, conduciendo a este cambio, incluida la adición de capas de verificación reCAPTCHA para dificultar a las personas la falsificación de inicios de sesión. Todo lo cual debería servir para tranquilizar a cualquier persona preocupada por los riesgos de seguridad de su hogar inteligente.