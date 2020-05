Google Messages podría ofrecer cifrado de extremo a extremo en RCS

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

RCS se anuncia como la próxima generación de mensajería, brindando una gama de funciones avanzadas para la mensajería que actualmente no recibe en un SMS normal. A diferencia del servicio iMessage de Apple que ha existido durante muchos años, Google no ha tenido un sistema estandarizado en Android por varias razones.

Google Messages, la aplicación que proporciona servicios de mensajería SMS y MMS, introdujo la mensajería RCS ( servicios de comunicación enriquecida ) en los últimos 12 meses. La aplicación está diseñada para una aplicación de mensajería universal, que cubre todas las bases para que pueda enviar mensajes SMS, MMS o RCS desde una aplicación.

En una nueva versión inédita de esa aplicación, se han descubierto detalles que sugieren que Google agregará cifrado a ese servicio, lo que significa que esos mensajes estarán seguros a través de la transmisión. Eso debería esperarse, y es algo que iMessage de Apple ya ofrece.

Detallado por 9to5Google, el sitio web desglosa las cadenas de código que se encuentran en la aplicación Google Messages inédita, lo que sugiere que puede haber protecciones adicionales si permite que otras aplicaciones accedan a sus mensajes. Eso debería significar que está alertado sobre el hecho de que lo que creía que eran mensajes cifrados podrían trasladarse a un entorno no cifrado.

¿Por qué todo esto importa? El cifrado se trata de mantener sus datos seguros. Si bien el cifrado a menudo se asocia con el mantenimiento de la información en secreto, no es difícil imaginar una situación en la que necesita comunicar información segura, como detalles bancarios, con un contacto. El cifrado asegurará que los mensajes no puedan ser secuestrados por otra aplicación o mientras está en tránsito y que alguien tenga acceso a esa información. También debería significar que Google no tiene acceso al contenido de esos mensajes.

Si bien el cifrado para chats de emojis con tus amigos probablemente no importa, lo que esto podría indicar es una mayor integración de este tipo de tecnologías con otros socios. La habilitación de la mensajería RCS con las compañías era parte del esquema original del servicio, por lo que debe saber que tanto usted como ellos están seguros con su información.

Por supuesto, RCS es un servicio de datos, por lo que para usarlo debe tener una buena conexión a Internet en su teléfono. Actualmente, cuando use Google Messages para RCS, podrá entrar en el chat en vivo con alguien cuando esté en línea, pero si no tiene conexión de datos, a veces, los mensajes no se entregan como podría esperar.

Lo que no está claro actualmente es qué tan bien podría funcionar esto entre diferentes aplicaciones. Hay una serie de aplicaciones que ofrecen mensajes, y muchas, como Samsung, usan su propia aplicación de forma predeterminada. No sabemos si habrá integración de cifrado en estas diferentes aplicaciones. Es posible que todos necesiten usar la propia aplicación de Google para obtener esa seguridad.