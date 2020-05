La aplicación Google Read Along ayuda a enseñar a los niños en casa a leer

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google está lanzando una nueva aplicación educativa para que los niños la usen en todo el mundo.

En 2019, Google lanzó una aplicación de Android llamada Bolo en India para ayudar a los niños de primaria a aprender a leer. Ahora está lanzando la aplicación a nivel mundial en 180 países y la llama Leer a lo largo . Utiliza la tecnología de reconocimiento de texto a voz y reconocimiento de voz de Google para guiar a los niños a través de las actividades de lectura de la aplicación. La aplicación admite nueve idiomas, incluidos inglés, español, portugués e hindi.

1/3 Google

Read Along tiene un "compañero de lectura en la aplicación" llamado Diya que brinda a los niños comentarios alentadores en el camino. Los niños también pueden pedirle ayuda a Diya en cualquier momento para pronunciar una palabra o una oración. La aplicación también funcionará sin conexión, pero debe conectarse a Wi-Fi si desea descargar contenido nuevo. El análisis de datos de voz de Read Along se realiza en el dispositivo, y la aplicación no requiere un inicio de sesión, publicar anuncios o realizar compras en la aplicación.

Así es como Google describe Leer a lo largo:

Read Along es una aplicación de lectura gratuita para Android que ayuda a los niños a divertirse mientras aprenden a leer. Read Along tiene un compañero de lectura en la aplicación que escucha a tu joven estudiante leer en voz alta, ofrece ayuda cuando luchan y los recompensa con estrellas cuando lo hacen bien, guiándolos a medida que avanzan. Funciona mejor para niños que ya tienen algunos conocimientos básicos del alfabeto. Después de la descarga inicial, la aplicación funciona de forma segura sin conexión.

Debido a la pandemia de COVID-19, muchos estudiantes están aprendiendo completamente en casa, por lo que los recursos interactivos y modernos como Read Along son ciertamente útiles para los padres que pueden tener dificultades para hacer malabares con el trabajo y enseñar a sus hijos a leer.