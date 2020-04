Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google ha tenido una amplia gama de soluciones de video y chat a lo largo de los años, muchas discontinuadas y muchas superpuestas en su oferta.

La selección actual es Google Meet, Google Hangouts y Google Duo. Pero, ¿qué aplicación debería usar y qué ofrecen cada una? Te mostramos las diferencias para ayudarte a decidir.

Google Meet ha tenido un cambio de nombre, anteriormente conocido como Google Hangouts Meet. Es la solución de videoconferencia de grupo empresarial que ofrece Google. Está disponible para todos los usuarios de G Suite, es decir, aquellas empresas o escuelas que pagan por los servicios de Google para sus usuarios. Es, esencialmente, la versión de Google de Zoom , que viene en tres niveles para coincidir con los niveles de G Suite: Básico, Comercial y Empresarial. Puede acceder a él en meet.google.com .

Google Meet se encuentra junto a Google Chat como parte de la solución de comunicación diseñada para empresas, con Google Chat como una alternativa a un servicio como Slack. Comprender Google Meet y Google Chat es más fácil si considera los nombres anteriores: Google Hangouts Meet y Google Hangouts Chat. Esencialmente, son versiones para adultos de Hangouts de Google, que es la solución para el consumidor. Puede acceder al chat en chat.google.com .

Google Meet tiene que ver con la videoconferencia a gran escala. En un nivel básico, obtienes soporte para hasta 100 participantes, pero hay soporte para hasta 250 participantes o 100,000 espectadores en una transmisión en vivo en el nivel superior de Enterprise.

Google ha estado agregando funciones a Google Meet para que sea más amigable para el consumidor, agregando controles, una vista de galería, opciones más avanzadas para compartir pantalla, incluidas pestañas individuales de Chrome, aunque algunos de estos controles no son tan granulares como Zoom cuando se trata de participantes control y uso compartido de pantalla.

Sin embargo, Google empuja el ángulo de seguridad, diciendo que está encriptado en la transmisión y encriptado cuando se guarda en Google Drive. Admite video de hasta 720p y cualquier persona con una cuenta de Google puede unirse a una reunión de Google.

Google Meet se ejecuta en un navegador sin necesidad de complementos o aplicaciones de escritorio. Hay aplicaciones para dispositivos Android e iOS. Google dice que correr en navegadores comunes lo hace más seguro.

Google Meet está disponible para usuarios de G Suite, a partir de £ 4.60 / $ 6 al mes por usuario para Basic, £ 9.20 / $ 12 por mes para Business o £ 20 / $ 25 al mes para Enterprise.

Google Hangouts se anunció en 2013, saliendo de Google+. Durante mucho tiempo se ha integrado en Gmail y otras aplicaciones de Google como una herramienta de comunicación, unida por Google Hangouts Meet y Hangouts Chat, para clientes de G Suite, que ahora se ejecutan sin Hangouts en el nombre, lo que sugiere que Hangouts pronto se eliminará gradualmente. Se puede acceder al servicio en hangouts.google.com .

Se ha hablado de la transición de Google Hangouts de Google a otra cosa durante varios años, y se habla mucho de que Hangouts se cerrará en 2020 para dar paso al surgimiento de otras soluciones para el consumidor. Eso es y sigue siendo Hangouts: una herramienta gratuita de video y chat para los titulares de cuentas de Google, todavía integrada en Gmail y que permite llamadas de escritorio con o sin video.

Si bien Google alguna vez se posicionó como una herramienta de conversación por SMS, el surgimiento de Messenger, con soporte para RCS , ha visto surgir esto como el lugar natural de Google para el "chat", pero Hangouts todavía funciona como una solución de chat grupal para muchas personas.

El atractivo de Hangouts se debió principalmente a su fácil integración en otros productos de Google y su visibilidad persistente dentro de Gmail, así como al acceso al historial sincronizado en todos los dispositivos, lo que significa que Hangouts puede brindarle conversaciones sincronizadas en varios dispositivos o plataformas.

Admite llamadas de video para hasta 10 personas para usuarios personales, llamadas telefónicas a través de la aplicación de marcador de Hangouts y mensajes para hasta 150 usuarios, a los que se puede acceder a través de un navegador o aplicaciones en dispositivos móviles. Al igual que FaceTime de Apple, se puede contactar a los usuarios mediante Hangouts a través de una dirección de correo electrónico.

Hangouts está disponible a través de un navegador y hay aplicaciones para Android e iOS.

Google Hangouts es gratis, todo lo que necesitas es una cuenta de Google para iniciar sesión.

Google Duo se anunció en 2016 como un equivalente al FaceTime de Apple, promovido como una aplicación de videollamada de persona a persona. Tiene una sensación mucho más personal que Hangouts o Meet. Puede acceder a Duo en duo.google.com .

Google Duo ha ganado popularidad como una aplicación de videollamadas universal, compatible con dispositivos Android e iOS (así como a través de navegadores), por lo que es una solución ideal para las videollamadas de Android a iPhone en lugar de FaceTime.

Google Duo le permitirá realizar llamadas de voz o video a los contactos a través de números de teléfono o direcciones de correo electrónico. Puede dejar mensajes de video para aquellos que no pueden responder esas llamadas, lo que lo hace muy diferente a Hangouts y Meets. No hay soporte para mensajes de texto.

Aunque está diseñado principalmente para llamadas de persona a persona, Duo apoyará a grupos de hasta 12 personas. Hay un modo de poca luz que aumentará su video usando AI y Google ha anunciado nuevos códecs de video para mejorar la calidad de las videollamadas Duo. También es compatible con las funciones AR para que las personas que llaman usen.

Duo también tiene una función llamada Knock Knock, que es donde se muestra su video a la persona a la que llama cuando suena el teléfono. Es como tener a alguien en tu puerta.

Google Duo está disponible en un navegador y en aplicaciones de Android e iOS.

Google Duo es gratis, solo necesitas una cuenta de Google.

Aunque Google parece tener muchos productos superpuestos, en realidad es muy simple cuando das un paso atrás. Si desea hacer una videollamada con amigos desde su teléfono, entonces Google Duo es la forma de hacerlo. Es ideal para la comunicación personal y divertido de usar con apoyo para grupos pequeños. Duo va de la mano con Messenger, la solución de chat para consumidores que admite SMS y RCS.

Para grupos más grandes, Google Meet es más sofisticado que Hangouts y los usuarios de G Suite ahora encontrarán que Meet ha reemplazado a Hangouts en cosas como Gmail. Aunque Meet no es tan experto como Zoom, está evolucionando rápidamente. Google Chat está disponible para usuarios de G Suite para mensajes basados en equipo, pero no está diseñado para uso del consumidor.

Hangouts sobrevive como una extraña superposición en el medio. Con el nombre eliminado de Meet and Chat, Hangouts ahora es solo una reserva de usuarios que no son de G Suite, es decir, aquellos con una cuenta de Google. Todavía puede hacer videollamadas grupales y chats grupales desde una aplicación, pero la experiencia no es tan refinada como cualquier otra solución. Realmente parece que Hangouts ha tenido su día y los usuarios serán simplificados en los otros dos servicios.