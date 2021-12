Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google aparentemente es muy astuto.

Si desactiva la opción Historial de ubicaciones de Google (vea cómo, desde aquí ), probablemente asuma que los lugares a los que va ya no están almacenados o que Google ya no rastrea sus movimientos. Incorrecto. Google aún recopila datos de ubicación minuciosamente, conservando dónde vive y dónde visita en todo momento, según un informe de investigación de Associated Press. Pero hay una solución.

Si bien AP descubrió que Google aún puede rastrearlo a través de servicios web, como las búsquedas en el navegador de anuncios de Google Maps, hay una manera de lograr que Google, de una vez por todas, deje de rastrearlo: pasando por la configuración y apagando "Web y Actividad de la aplicación ”. Verá, simplemente desactivando el Historial de ubicaciones, solo está impidiendo que Google agregue sus movimientos a su función de línea de tiempo visual (más sobre eso aquí ).

Con la Actividad web y de aplicaciones activada, Google guarda sus datos de ubicación con marca de tiempo, aunque puede eliminar manualmente cada punto de datos en myactivity.google.com. También puede eliminar varias entradas por fecha o servicio web. Google es claro al respecto en sus avisos a los usuarios, pero es justo suponer que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que también hay algo llamado "Actividad web y de aplicaciones" que recopila sus datos de ubicación.

La página de soporte de Google explicó que, cuando la Actividad web y de aplicaciones está activada, sus búsquedas y la actividad de los servicios de Google se guardan en su cuenta de Google para que pueda obtener "mejores resultados de búsqueda y sugerencias". Pero, si desactiva la opción (está habilitada de forma predeterminada), Google ya no puede almacenar desde dónde ha estado, los datos de Maps y las búsquedas del navegador que extraen sus coordenadas GPS.

En su computadora, visite la página Controles de actividad. Es posible que se le solicite que inicie sesión en su cuenta de Google. Activa o desactiva la Actividad web y de aplicaciones.

Nota : Google dijo que algunos navegadores y dispositivos pueden tener más configuraciones que "afectan cómo se guarda esta actividad".

Para obtener más detalles sobre cómo eliminar las actividades pasadas y los datos que Google ha recopilado, consulte la página de soporte de Google aquí .

