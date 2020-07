¿Qué es Google One y cómo funciona Google Drive?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Google Drive ha existido durante años, pero ha cambiado relativamente poco desde su lanzamiento; le permite cargar archivos, crear archivos, compartir archivos, etc. Sin embargo, Google recientemente cambió los planes de precios del servicio, dándoles su propia marca (Google One), y está agrupando algunos elementos útiles como el soporte experto en vivo y ventajas de suscriptor. Esto es lo que necesita saber sobre Google Drive y Google One.

Google Drive es el servicio de almacenamiento en la nube de Google para consumidores y clientes de G Suite (empresas y escuelas). Para los consumidores, es una forma gratuita de mantener sus archivos respaldados en la nube y de fácil acceso desde cualquier dispositivo. Necesita una cuenta de Google para usar Google Drive y, para comenzar, Google le brinda 15GB de almacenamiento gratis, para que pueda guardar de manera segura fotos, historias, dibujos, grabaciones, videos, cualquier cosa realmente.

Lo mejor de todo es que Google Drive está encriptado con SSL, el mismo protocolo de seguridad utilizado en Gmail y otros servicios de Google.

Estas son las características clave de Google Drive para los consumidores:

Almacenar archivos: Drive te inicia con 15 GB de almacenamiento en línea gratuito. Puede almacenar una amplia gama de tipos de archivos y carpetas, incluso archivos de Office.

Drive te inicia con 15 GB de almacenamiento en línea gratuito. Puede almacenar una amplia gama de tipos de archivos y carpetas, incluso archivos de Office. Crear archivos: puede crear documentos y archivos sobre la marcha con las aplicaciones integradas de Documentos , Hojas de cálculo y Presentaciones .

puede crear documentos y archivos sobre la marcha con las aplicaciones integradas de Documentos , Hojas de cálculo y Presentaciones . Acceda a sus archivos desde cualquier lugar: se puede acceder a sus archivos en Drive desde cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora.

se puede acceder a sus archivos en Drive desde cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora. Comparta con otros: puede invitar rápidamente a otros a ver, descargar, comentar y colaborar en sus archivos en Drive.

puede invitar rápidamente a otros a ver, descargar, comentar y colaborar en sus archivos en Drive. Trabajar sin conexión: si no está conectado a Internet, puede hacer que algunos archivos estén disponibles sin conexión para verlos y editarlos ( vea cómo aquí ).

si no está conectado a Internet, puede hacer que algunos archivos estén disponibles sin conexión para verlos y editarlos ( vea cómo aquí ). Ver versiones anteriores: puede mirar hacia atrás hasta 30 días en la mayoría de los tipos de archivos, lo que facilita ver los cambios y volver a las versiones anteriores.

puede mirar hacia atrás hasta 30 días en la mayoría de los tipos de archivos, lo que facilita ver los cambios y volver a las versiones anteriores. Búsqueda: Drive puede reconocer objetos en sus imágenes y texto en documentos escaneados, simplemente ingrese una palabra clave en la barra de búsqueda.

Drive puede reconocer objetos en sus imágenes y texto en documentos escaneados, simplemente ingrese una palabra clave en la barra de búsqueda. Google Photos: puede almacenar sus fotos en Drive y luego acceder a ellas y editarlas con Google Photos .

puede almacenar sus fotos en Drive y luego acceder a ellas y editarlas con Google Photos . Escanear documentos: la aplicación de Android le permite escanear todos sus documentos en papel como PDF, solo tome una foto.

la aplicación de Android le permite escanear todos sus documentos en papel como PDF, solo tome una foto. Guardar archivos adjuntos de Gmail: coloca el cursor sobre un archivo adjunto en Gmail y busca el logotipo de Drive para guardar cualquier archivo adjunto en tu Drive.

coloca el cursor sobre un archivo adjunto en Gmail y busca el logotipo de Drive para guardar cualquier archivo adjunto en tu Drive. Impulse aplicaciones: puede hacer todo, desde editar una foto de perfil hasta crear un mapa mental, con más de 100 aplicaciones integradas .

Primero, cree o inicie sesión en su cuenta de Google. Luego, si es un consumidor, haga lo siguiente:

Ve a drive.google.com . Verá "Mi unidad", que tiene sus archivos y carpetas que cargó o sincronizó, incluidos los Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Diapositivas de Google y Formularios de Google que creó. Si no ve ningún archivo en su Drive, continúe y cargue archivos desde su computadora ( vea cómo aquí ) o cree archivos en Drive ( vea cómo aquí ). Incluso puede trabajar con archivos de Microsoft Office en Drive ( vea cómo aquí ). Luego puede compartir sus archivos o carpetas en Drive ( vea cómo aquí y aquí , respectivamente), para que otras personas puedan verlos, editarlos o comentarlos.

En su dispositivo Android, busque y abra la aplicación Google Drive . Verá "Mi unidad", que tiene sus archivos y carpetas que cargó o sincronizó, incluidos los Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Diapositivas de Google y Formularios de Google que creó. Si no ve ningún archivo en su Drive, continúe y cargue archivos desde su computadora ( vea cómo aquí ) o cree archivos en Drive ( vea cómo aquí ). Incluso puede trabajar con archivos de Microsoft Office en Drive ( vea cómo aquí ). Luego puede compartir sus archivos o carpetas en Drive ( vea cómo aquí y aquí , respectivamente), para que otras personas puedan verlos, editarlos o comentarlos.

En su iPhone o iPad, abra la aplicación Google Drive . Verá "Mi unidad", que tiene sus archivos y carpetas que cargó o sincronizó, incluidos los Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Diapositivas de Google y Formularios de Google que creó. Si no ve ningún archivo en su Drive, continúe y cargue archivos desde su computadora ( vea cómo aquí ) o cree archivos en Drive ( vea cómo aquí ). Incluso puede trabajar con archivos de Microsoft Office en Drive ( vea cómo aquí ). Luego puede compartir sus archivos o carpetas en Drive ( vea cómo aquí y aquí , respectivamente), para que otras personas puedan verlos, editarlos o comentarlos.

Google ofrece una herramienta de copia de seguridad y sincronización para los consumidores. Puede descargarlo y usarlo en una PC con Windows o Mac para cargar y almacenar fácilmente archivos desde cualquier carpeta en su computadora, cámara y tarjetas SD. También puede usarlo para encontrar su contenido en cualquier teléfono, tableta o computadora usando Google Drive, y sus fotos y videos en Google Photos. Google ofrece una herramienta similar, Drive File Stream, clientes de G Suite.

Estas son las características clave de Copia de seguridad y sincronización:

Explore y vea archivos de drive.google.com en la carpeta Google Drive en su computadora. Abra, organice y realice cambios en cualquiera de sus archivos. Cualquier cambio que realice en los archivos se sincronizará en todas partes.

Todos los planes de almacenamiento de Google Drive ahora se llaman Google One

El nuevo Plan familiar incluye hasta cinco miembros de la familia

Google reformuló sus planes de almacenamiento de Google Drive para consumidores. Google ahora llama a los planes pagos " Google One" . El almacenamiento en la nube en sí todavía se llama Google Drive, pero Google One también ofrece beneficios secundarios:

Puede compartir su cuota de almacenamiento con hasta cinco miembros de la familia como parte de un nuevo "Plan familiar". Otra característica nueva es el acceso gratuito con un solo toque a expertos en vivo para obtener ayuda con cualquier producto y servicio de consumo de Google (Google ya ofreció soporte 24/7 a los clientes de G Suite). En los EE. UU., El soporte está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana por chat, correo electrónico y teléfono. En otros países, las opciones de soporte varían.

Otros beneficios incluyen créditos en la tienda Google Play y ofertas en hoteles.

Los planes comienzan en £ 1.59 / $ 1.99 por mes por 100GB

Los planes suben a £ 7.99 / $ 9.99 por 2 TB

El almacenamiento de Google One ofrece 15GB gratis para cualquiera que se registre. Luego puede pagar una pequeña tarifa mensual para aumentar ese almacenamiento si necesita más.

Si necesita actualizar ese almacenamiento, Google One tiene varios planes pagos disponibles. Estos comienzan desde £ 1.99 por mes en el Reino Unido, $ 1.99 en los Estados Unidos por 100GB. Si eso no es suficiente, puede pagar £ 2.49 / $ 2.99 por mes por 200GB de almacenamiento. 2 TB de almacenamiento están disponibles por £ 7.99 por mes en el Reino Unido, $ 9.99 en los Estados Unidos.

Nota: Google Drive está integrado en Chromebooks. Y si posee ciertos modelos de Chromebook, obtendrá 100 GB de almacenamiento gratuito durante dos años, en lugar de la asignación básica de almacenamiento de 15 GB. Vea los consejos y trucos de Pocket-lint para Chromebook aquí .

Google One está actualmente disponible en los EE. UU., El Reino Unido y muchos otros países también . Vaya aquí para registrarse para recibir actualizaciones o acceder.

Si desea obtener más información, visite el sitio web de Google Drive o consulte el Centro de ayuda de Drive o el Foro de ayuda de Google Drive.

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Adrian Willings.