Google Lens es una tecnología impulsada por inteligencia artificial que utiliza la cámara de su teléfono inteligente y el aprendizaje automático profundo para no solo detectar un objeto frente a la lente de la cámara, sino también comprender esto y ofrecer acciones como escaneo, traducción, compras y más.

Google Lens fue uno de los mayores anuncios de Google en 2017, pero fue una característica exclusiva de Google Pixel cuando se lanzó ese teléfono. Desde entonces, Google Lens ha llegado a la mayoría de los dispositivos Android; si no lo tiene, la aplicación ahora está disponible para descargar en Google Play .

Google Lens le permite apuntar su teléfono hacia algo, como una flor específica, y luego preguntar al Asistente de Google cuál es el objeto al que está apuntando. No solo se le dará la respuesta, sino que recibirá sugerencias basadas en el objeto, como los floristas cercanos, en el caso de una flor.

Otros ejemplos de lo que puede hacer Google Lens incluyen poder tomar una foto de la etiqueta SSID en la parte posterior de un enrutador Wi-Fi, después de lo cual su teléfono se conectará automáticamente a la red Wi-Fi sin necesidad de hacer nada más. Sí, no más gatear debajo del armario para leer la contraseña mientras la escribes en tu teléfono. Ahora, con Google Lens, literalmente puedes apuntar y disparar.

Google Lens también reconocerá restaurantes, clubes, cafeterías y bares, y le presentará una ventana emergente que muestra comentarios, detalles de direcciones y horarios de apertura. Es la capacidad de reconocer objetos cotidianos lo que es impresionante. Reconocerá una mano y sugerirá el emoji de aprobación, lo cual es un poco divertido, pero apúntelo a una bebida e intentará descubrir qué es.

Probamos esta funcionalidad con una copa de vino blanco. No nos sugirió vino blanco, pero sí sugirió una amplia gama de otras bebidas alcohólicas, lo que le permite aprovechar para ver qué son, cómo prepararlas, etc. Eso muestra que, si bien la lente es rápida e inteligente, no siempre es precisa.

Además de los escenarios descritos anteriormente, Google Lens ofrece las siguientes características:

Traducir: puede apuntar su teléfono al texto y, con el traductor de Google conectado, traducir el texto en vivo frente a sus propios ojos. Magia.



puede apuntar su teléfono al texto y, con el traductor de Google conectado, traducir el texto en vivo frente a sus propios ojos. Magia. Selección inteligente de texto : puede apuntar la cámara de su teléfono al texto, luego resaltar ese texto dentro de Google Lens y copiarlo para usarlo en su teléfono. Entonces, por ejemplo, imagine apuntar su teléfono a una contraseña de Wi-Fi y poder copiarlo / pegarlo en una pantalla de inicio de sesión de Wi-Fi.

: puede apuntar la cámara de su teléfono al texto, luego resaltar ese texto dentro de Google Lens y copiarlo para usarlo en su teléfono. Entonces, por ejemplo, imagine apuntar su teléfono a una contraseña de Wi-Fi y poder copiarlo / pegarlo en una pantalla de inicio de sesión de Wi-Fi. Búsqueda inteligente de texto : cuando resalta texto en Google Lens, también puede buscar ese texto con el Asistente de Google. Esto es útil si necesita buscar una definición de palabra, por ejemplo.

: cuando resalta texto en Google Lens, también puede buscar ese texto con el Asistente de Google. Esto es útil si necesita buscar una definición de palabra, por ejemplo. Compras : si ves un vestido que te gusta mientras compras, Google Lens puede identificar esa pieza y prendas similares. Esto también funciona para la decoración del hogar y más, a través de revisiones relevantes y opciones de compra.

: si ves un vestido que te gusta mientras compras, Google Lens puede identificar esa pieza y prendas similares. Esto también funciona para la decoración del hogar y más, a través de revisiones relevantes y opciones de compra. Busque a su alrededor : si apunta su cámara a su alrededor, Google Lens detectará e identificará su entorno. Para nosotros eso significaba identificar los tipos de plantas, razas de gatos domésticos y destacar las reseñas de DVD de nuestro puesto de entretenimiento.

Google tiene una aplicación independiente en Android para Google Lens si desea acceder directamente a las funciones. Puede acceder a Google Lens a través de una amplia gama de otros métodos, como se detalla a continuación.

La experiencia es similar, sea cual sea el enfoque que adopte; tocar el ícono de la lente en el Asistente de Google lo lleva a la misma vista que obtiene directamente en la aplicación Lente.

En el Asistente de Google, verá un icono de Google Lens en la esquina inferior derecha. Puede tocarlo y apuntar la cámara de su teléfono inteligente a, por ejemplo, mostrar horarios fuera de un cine o el tablero de información de un lugar de concierto.

Luego se le presentarán una serie de sugerencias en el visor, como escuchar algunas canciones del artista recogidas del panel de información, obtener entradas para el evento a través de TicketMaster o agregar el evento a su calendario. Usar Lens para obtener información sin tener que escribirlo es útil; podrá llamar a números, por ejemplo, sin tener que recordarlos o escribirlos manualmente.

Dentro de Google Photos, Google Lens puede identificar edificios o puntos de referencia, por ejemplo, presentando a los usuarios direcciones y horarios de apertura para ellos. También podrá presentar información sobre una famosa obra de arte. Tal vez resolverá el debate sobre si la Mona Lisa está sonriendo o no.

Cuando explore sus imágenes en Google Photos, verá el icono de Google Lens en la parte inferior de la ventana. Al tocar el ícono verán los puntos de escaneo que aparecen en su imagen y luego Google le dará sugerencias.

En algunos teléfonos Android, incluido el Pixel y otros, Google Lens se ha agregado directamente a la aplicación de la cámara del dispositivo. Puede estar en la sección Más, pero diferirá según el fabricante y la interfaz de usuario.

Si eres usuario de un dispositivo Android, puedes acceder a la aplicación. Sin embargo, hay algunas excepciones, como los teléfonos prohibidos de los servicios de Google, como el Huawei Mate 30 Pro , por lo que vale la pena consultar en Google Play para ver si puede obtenerlo.