Consejos y trucos del Asistente de Google: cómo dominar su asistente de Android

(Pocket-lint) - Google Assistant es el asistente de voz del gigante del software y su respuesta a Siri de Apple y Alexa de Amazon . Puede preguntarle al Asistente casi cualquier cosa, y este entenderá sus palabras en contexto, brindando resultados relevantes de manera conversacional.

De forma predeterminada, está precargado en casi todos los teléfonos Android, y cuando configuras tu teléfono por primera vez, te guiará por los conceptos básicos para comenzar.

Para ayudarlo a descubrir todo lo que hace el Asistente en el teléfono, hemos reunido algunos consejos y trucos de expertos. Si tiene un dispositivo Nest o Google Home , tenemos una función de consejos y trucos por separado que puede leer para aprovechar al máximo esos dispositivos.

Muchos de los consejos a continuación se escribieron con el teléfono Pixel 5 en la mano con Android 11, aunque también funcionarán en otros teléfonos compatibles con el Asistente de Google, prácticamente todos los teléfonos con Android, así como con los dispositivos iOS con la aplicación Asistente de Google. Sin embargo, es posible que los menús de configuración estén en diferentes lugares.

Cuando acceda por primera vez al Asistente a su teléfono inteligente, se le pedirá que use el Asistente de Google y la detección de voz siempre activa "OK Google". Tendrá que configurar un modelo de voz "OK Google" para que el teléfono pueda reconocer su voz en cualquier momento y activar el Asistente de Google para satisfacer sus necesidades (ya sea para reproducir música, obtener el pronóstico del tiempo o lo que sea).

El Asistente de Google se alimenta de su cuenta de Google. Es importante asegurarse de configurar el Asistente con la misma cuenta de la que le pedirá que busque información, especialmente cuando se trata de fotos.

Si usa una cuenta para el Asistente y una cuenta diferente para sus Fotos de Google , entonces no tendrá acceso.

El Asistente de Google tiene un menú de Configuración. En este menú, puede hacer de todo, desde ajustar su modelo de voz "OK Google" hasta ver un resumen de su actividad generado por el Asistente.

Para acceder al menú de configuración del Asistente: abra la aplicación Configuración> Aplicaciones y notificaciones> Asistente. Desde allí, toque la opción Ver todas las configuraciones del Asistente para obtener acceso a todas las configuraciones.

Alternativamente, abra la aplicación Asistente de Google diciendo Ok Google, toque el ícono de Instantánea en la parte inferior izquierda y luego toque el ícono de perfil circular en la esquina superior derecha> Toque la pestaña Asistente y verá los diversos submenús .

Abra la configuración del Asistente de Google y toque la pestaña Asistente. Desplácese hasta los dispositivos del Asistente y toque el dispositivo que desea eliminar o agregar al Asistente de Google.

Al hacer clic en el dispositivo, verá el Asistente de Google en la parte superior. Active para habilitar el Asistente y apáguelo para deshabilitar el Asistente. Cuando enciendes el interruptor, le das permiso al Asistente para responder preguntas y hacer las cosas.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque la pestaña Servicios debajo de su nombre y correo electrónico> Desplácese hacia abajo hasta Noticias y tóquelo para personalizar su lista de noticias.

Desde aquí, podrá agregar fuentes de noticias si se desplaza hacia la parte inferior. También puede cambiar el orden tocando la pestaña Cambiar orden a la derecha en la parte superior de su lista de noticias. Si toca la x junto a una fuente de noticias, se eliminará de su lista de fuentes de noticias.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque la pestaña Asistente debajo de su nombre y correo electrónico> Toque Rutinas> Toque Buenos días. Desde aquí puede personalizar su informe diario.

Puede seleccionar entre un puñado de opciones, que incluyen quitar el teléfono en silencio, ajustar dispositivos inteligentes compatibles, averiguar el clima, viajar al trabajo, recordatorios, si desea terminar el día con una narración de las noticias, etc. también puede agregar una acción, como reproducir música, al final.

Abra el Asistente de Google y toque el pequeño icono de Instantánea en la esquina inferior izquierda. Ahora desplácese hasta que vea la etiqueta "Compras" debajo de "Esta semana". Ahora puede agregar elementos a esta lista. O simplemente di algo como "Ok Google, agrega chorizo y leche a mi lista de compras".

El Asistente de Google tiene un modo de conversación continua que le permite hacer una pregunta de seguimiento después de recibir una respuesta del Asistente de Google. En lugar de tener que volver a utilizar la palabra de activación "Ok Google". Vaya a la configuración del Asistente de Google y elija Continuar conversación, luego elija en qué dispositivo desea habilitarlo.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque en la pestaña Asistente debajo de su nombre> Desplácese hacia abajo hasta Dispositivos del Asistente> Toque en su teléfono> Desplácese hacia abajo hasta Usar contexto de pantalla y active o desactive.

Cuando enciendes el interruptor, le das permiso al Asistente para que te muestre información relacionada con lo que hay en tu pantalla. Podría mostrarte enlaces relevantes en YouTube o IMDB, por ejemplo.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque la pestaña Asistente debajo de su nombre> Toque Idiomas> Toque Agregar un idioma para elegir un idioma para hablar con su Asistente.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque la pestaña Asistente debajo de su nombre> Desplácese hacia abajo hasta Dispositivos del Asistente> Toque en su teléfono> Desplácese hacia abajo hasta Acceso con Voice Match y active o desactive.

Activa la palanca para dar permiso al Asistente para que reconozca tu voz cada vez que dices "OK Google", incluso si tu pantalla está apagada o estás usando una aplicación. Esto hace que el Asistente esté siempre activo.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque en la pestaña Asistente debajo de su nombre> Desplácese hacia abajo hasta Dispositivos del Asistente> Toque en su teléfono> Desplácese hacia abajo hasta Resultados personales de la pantalla de bloqueo.

Active para permitir que Voice Match envíe mensajes y acceda al correo electrónico, calendario, contactos y más cuando su teléfono esté bloqueado.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque la pestaña Asistente debajo de su nombre> Desplácese hacia abajo hasta Dispositivos del Asistente> Toque en su teléfono> Desplácese hacia abajo hasta Modelo de voz> Volver a entrenar modelo de voz.

Luego, tendrá que decir OK Google varias veces para que el Asistente pueda recordar y reconocer cómo dice la frase. Luego, puede usar la frase como palabra de activación y palabra de desbloqueo del dispositivo.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque la pestaña Asistente debajo de su nombre> Desplácese hacia abajo hasta Dispositivos del Asistente> Toque en su teléfono> Desplácese hacia abajo hasta Modelo de voz> Eliminar modelo de voz.

El Asistente de Google no podrá recordar ni reconocer cómo dice la frase. Tenga en cuenta que entonces no puede usar la frase.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque la pestaña Usted> Desplácese hacia abajo hasta Sus lugares.

Desde allí, verá la opción para agregar sus direcciones de casa y trabajo. También puede agregar lugares adicionales tocando "Agregar un lugar nuevo".

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque la pestaña Su información> Desplácese hacia abajo hasta Apodo. Haz clic en él para decidir cómo te llama el Asistente de Google. También puedes probar que Google sabe cómo decirlo correctamente.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque en la pestaña Su información> Desplácese hacia abajo hasta Clima> Elija entre Fahrenheit o Celsius.

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque la pestaña Inicio debajo de su nombre y correo electrónico> Presione Agregar para agregar un dispositivo, grupo de altavoces o servicio. Sigue las instrucciones. Una vez que se configura un dispositivo, podrá usar el Asistente de Google para controlarlo.

Lea nuestra función separada sobre algunos de los mejores dispositivos domésticos inteligentes compatibles con el Asistente de Google disponibles para comprar .

Abra la configuración del Asistente de Google> Toque los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de su pantalla> Toque Mi Actividad.

El Asistente de Google es su asistente personal. Puede reproducir música para usted, establecer recordatorios, verificar su vuelo y mucho más. Aquí hay algunas cosas que puede decir y hacer con el Asistente usando solo su voz.

Solo tiene que decir "OK Google" o deslizar el dedo hacia arriba desde la esquina izquierda o derecha de la pantalla en los dispositivos Pixel. Otros fabricantes de Android suelen utilizar el botón de encendido / reposo para despertar al asistente, por lo que, si lo presiona por un momento, se activará el Asistente de Google en muchos casos. En dispositivos iOS, abra la aplicación Asistente de Google.

Para pedirle al Asistente que reproduzca algo de música, di "OK Google" seguido de "pon algo de música", "toca algo de jazz", "toca algo de música para hacer ejercicio", "escucha Daft Punk" o "escucha Imagine en Spotify", etc.

Puede configurar su aplicación de música predeterminada en la pestaña Servicios de la configuración del Asistente de Google y se reproducirá automáticamente desde esa música de esa fuente.

Para iniciar Netflix y empezar a mirar, di "OK Google" seguido de lo que quieres ver: "Mira Umbrella Academy en Netflix". Esto abrirá Umbrella Academy en Netflix. No tienes que ver Umbrella Academy, pero deberías, es bueno.

Para pedirle al Asistente que narre las noticias de las fuentes que seleccionó previamente, diga "OK Google" seguido de "¿Cuáles son las noticias?", "Noticias internacionales", "¿Cuáles son las noticias sobre las elecciones de Estados Unidos" o "Noticias deportivas", etc. .

Para pedirle al Asistente que controle dispositivos inteligentes compatibles, deberá configurarlos. Después de lo cual, puede decir "Ok Google", seguido de "apagar las luces de la cocina", "decirle a Deebot que limpie la cocina", "encender la calefacción", etc.

Para pedirle al Asistente su informe diario, diga "OK Google" seguido de "buenos días", "buenas tardes" o "buenas noches", etc. Obtendrá el clima, las próximas reuniones, una narración de noticias, etc.

Para pedirle al Asistente que establezca recordatorios, di "OK Google" seguido de "establece un recordatorio ...", "recuérdame comprar leche", "recuérdame comprar leche esta noche", "recuérdame que llame a mamá", o "recuérdame lavar la ropa cuando llegue a casa", etc.

Para pedirle al Asistente que programe una alarma, di "OK Google" seguido de "establece una alarma ...", "despiértame a las 9 a. M.", Despiértame a las 10 a. M. Todos los días "," configura mi alarma para las 8 a. M. ", o "mostrar mis alarmas", etc.

Para preguntarle al Asistente sobre el clima, di "OK Google" seguido de "qué tiempo hace", "¿lloverá mañana", "qué calor hace afuera", "cuál es la temperatura" o "pronóstico para el fin de semana", etc.? .

Para preguntarle al Asistente sobre noticias deportivas, di "OK Google" seguido de "¿Ganaron los Medias Rojas", "Ganó el Arsenal", "cuéntame noticias deportivas", "cuándo es el partido de béisbol", "quién es el hombre más rápido del mundo" , o "cuál es la plantilla del Real Madrid", etc.

Para hacerle al Asistente una pregunta general, diga "OK Google" y luego haga cualquier pregunta, como "quién es Arquímedes", "a qué distancia está la luna", "cuántas onzas hay en una taza" o "cuántas onzas hay libra ", o" qué es un participio colgante ", etc. En muchos casos, Google le leerá la información y le indicará la fuente.

Para pedirle al Asistente que busque cosas cercanas, di "OK Google" seguido de comandos como "buscar un restaurante", "eventos cercanos", "hotel cercano", "cuáles son algunos pubs cercanos" o "qué películas de comedia se están proyectando", etc. .

Para pedirle al Asistente que busque cosas mientras viaja, diga "OK Google" seguido de "vuelos a Nueva York", "hoteles en Boston", "restaurantes en Barcelona", "¿dónde puedo caminar en Francia" o "Es Vuelo 16 de United a tiempo ", etc.

El Asistente de Google sabrá cosas sobre su viaje reservado si tiene confirmaciones enviadas a una cuenta de Gmail. Simplemente diga "OK Google", luego "cuál es mi próximo vuelo" y obtendrá una lista de los próximos vuelos. También puedes preguntar "¿cuándo voy a Barcelona?" y obtendrás los detalles de tu vuelo a Barcelona, por ejemplo.

Para pedirle al Asistente que haga traducciones en tiempo real por usted, diga "OK Google" seguido de "Hola en español", "Gracias en japonés", "Qué es Buenos días en italiano" o "Traducir" aeropuerto a francés ", etc.



Para pedirle al Asistente que haga una llamada por usted, diga "OK Google" seguido de "llamar a Sally", "hacer una llamada telefónica", "llamar a Alice Walker" o "llamar a mamá a casa", etc.

Para pedirle al Asistente que te envíe un mensaje, di "OK Google" seguido de "envía un mensaje", "envía un mensaje de texto a Eric", "envía un mensaje de WhatsApp", "envía un mensaje de texto a Alice llegando a las 5 p.m." o "dile a Sally que voy a llegar 5 minutos tarde ", etc.

Para pedirle al Asistente que configure un temporizador, di "OK Google" seguido de "establece un temporizador", "cuenta regresiva de 1 minuto", "inicia un temporizador durante 10 minutos" o "establece un temporizador de 5 minutos", etc.



Para pedirle al Asistente que abra una aplicación, di "OK Google" seguido de "abrir YouTube", "Abrir calendario" o "Abrir configuración de Wi-Fi", etc.

Para pedirle al Asistente que busque una aplicación para usted en Play Store, diga "OK Google" seguido de "Facebook en Play Store", "WhatsApp en Play Store", "Uber en Play Store" o "Twitter en Play Store", etc. .

Para pedirle al Asistente que busque en Google, diga "OK Google" seguido de "buscar ..." seguido de lo que esté buscando, ya sea una idea de vacaciones, datos de cebra, frases divertidas o hechos sobre la luna, etc. .

Para pedirle al Asistente que mire su calendario, diga "OK Google" seguido de "qué hay en mi calendario".

Para pedirle al Asistente que muestre tus fotos de Google, di "OK Google" seguido de "muéstrame mis fotos". Google Photos sabe que las fotos contienen, por lo que también devolverá fotos de objetos, como tu perro, comida, niños o lugares, solo di "muestra mis fotos de autos" y verás las fotos de tu auto.

Para pedirle al Asistente que muestre sus correos electrónicos de Gmail, diga "OK Google" seguido de "muéstrame mis correos electrónicos". Esto mostrará los correos electrónicos de su cuenta vinculada.

Para usar el Asistente para dictar en aplicaciones de mensajería compatibles, incluida la aplicación de mensajería propia de Google, toque el icono del micrófono en su teclado.

Para pedirle al Asistente que lo ayude a navegar, diga "OK Google" seguido de "navegar a casa", "navegar al trabajo", "indicaciones para llegar a 100 Main Street", "Navegar a la cafetería más cercana" o "navegar a la oficina de correos ", etc. Esto calculará la ruta y abrirá Google Maps Navigation.

Para pedirle al Asistente que desbloquee su dispositivo, simplemente diga "OK Google" (debe estar habilitado en la Configuración del Asistente de Google). Si estás en un lugar ruidoso, es posible que no reconozca tu voz correctamente.

El Asistente de Google lo ayudará con esta tarea esencial. Simplemente di "OK Google" seguido de "tómate una selfie". Esto abrirá instantáneamente la cámara e iniciará una cuenta regresiva de 3 2 1. Recuerda sonreir.

El método universal de toma de decisiones. Di "OK Google" y luego "lanza una moneda". El asistente lanzará esa moneda y le hará saber si es cara o cruz.

"OK Google" y luego "encender linterna" encenderá el flash en su teléfono. Ideal para mirar en agujeros oscuros.

El Asistente de Google puede ser divertido, como Siri. Y es bueno para mantener la mente ocupada cuando te sientes aburrido. Aquí hay algunas cosas que el Asistente puede hacer más allá de trabajar día y noche para satisfacer todas sus necesidades.

Para pedirle al Asistente que juegue un juego, simplemente diga "OK Google" seguido de "jugar un juego".

Para pedirle al Asistente que reproduzca trivia, simplemente di "OK Google" seguido de "jugar trivia". Luego te permitirá elegir entre varias materias, como matemáticas, geografía, entretenimiento, etc.

Para pedirle al Asistente que lo entretenga, simplemente diga "OK Google" seguido de "Estoy aburrido". Luego te permitirá jugar un juego o contarte un chiste. Incluso te "sorprenderá con algo de diversión al azar".

Para pedirle al Asistente que recite un poema, simplemente diga "OK Google" seguido de "recita un poema".

Para pedirle al Asistente que le cuente un chiste, simplemente diga "OK Google" seguido de "cuénteme un chiste". A continuación, puede solicitar uno más.

Di "OK Google" seguido de "dime un número aleatorio". Lo que viene a continuación puede sorprenderte.

Los fanáticos de Tolkien estarán familiarizados con este. Di "OK Google" y luego "¿qué tengo en el bolsillo?". De nada.

Los fanáticos de Douglas Adams podrían estar menos impresionados: di "OK Google" y luego "¿cuál es el significado de la vida?". La comedia es genial, pero estamos un poco tristes por el resultado.

Esta es quizás la joya de la corona de las habilidades de Google Assistant. Di "OK Google" seguido de "Me siento afortunado". No arruinaremos la sorpresa, pero el Asistente de Google realmente va a la ciudad al lidiar con la pregunta icónica de Google.

Prueba a preguntar al Asistente de Google "¿cuándo estoy?"

