¿Qué es Google Pay, cómo funciona y qué bancos lo admiten?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

En 2018, Google renovó y renombró sus servicios de pagos móviles y en línea, colocándolos a todos bajo el paraguas de Google Pay o G Pay. Es, en esencia, la propia alternativa de la compañía a Apple Pay.

Puede usarlo para pagos en línea, en compras de aplicaciones, pagos sin contacto en tiendas e incluso para el envío de dinero entre pares. Entonces, ya sea que esté buscando un nuevo par de zapatillas en línea, comprando su café de la mañana o dividiendo una propina con amigos en un restaurante, G Pay puede hacer todo el trabajo pesado por usted.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Google Pay.

Para comenzar a usar Google Pay, siga estos pasos:

Busque la aplicación Google Pay en su teléfono. Se actualizará desde Android Pay que ya haya instalado. También se cargará previamente en varios dispositivos, pero también puede descargarlo de Google Play . Sin embargo, solo está disponible en países que admiten Google Pay. Abra la aplicación Google Pay y agregue una tarjeta de crédito o débito en la pestaña Tarjetas. Si es la primera vez que usa la aplicación, toque Comenzar, luego seleccione un método de pago para agregar y tome una foto de su tarjeta o ingrese su información. Google lo verificará a través de autenticación por SMS o correo electrónico. Eso es. Simplemente desbloquee su teléfono y toque para usar Google Pay en cualquier terminal de pago sin contacto. También puede usarlo en aplicaciones y sitios.

Para realizar compras en la tienda con Google Pay, siga estos pasos:

Busque el símbolo de Google Pay o el símbolo de pago sin contacto en un terminal de pago sin contacto cerca de la caja. Desbloquea tu teléfono. Mantenga su teléfono sobre el terminal y espere hasta que vea una marca de verificación. Eso es. Ni siquiera es necesario abrir la aplicación Google Pay.

Cuando Google dio a conocer Google Pay por primera vez, dijo que podría pagar los bienes simplemente desbloqueando su teléfono Android como lo hace normalmente (lo que también permite que Google Pay autentique su transacción), luego colocándolo cerca de la terminal sin contacto de un comerciante, y eso es eso. Tenga en cuenta que, según Google, también paga por compras de menos de £ 30 sin desbloquear su teléfono (la pantalla solo debe estar encendida).

Para las compras por encima de eso, deberá ingresar su autenticación. Ni siquiera necesita abrir una aplicación para procesar un pago. Simplemente le permite tocar y listo, y luego recibe los detalles de confirmación / transacción en su teléfono. Además, cuando paga en tiendas seleccionadas, sus puntos de fidelidad y ofertas se aplicarán automáticamente al finalizar la compra. También puede recibir ofertas especiales en su teléfono cuando esté cerca de las cajas.

Para realizar compras en la aplicación con Google Pay, siga estos pasos:

Abra una aplicación compatible, como Uber o Airbnb. Al finalizar la compra o al momento de la compra, busque el botón Comprar con Google Pay (o botones más antiguos como Android Pay o Google Wallet). Presione el botón Google Pay. Es posible que se le solicite elegir un método de pago o ingresar su dirección de envío antes de confirmar su pedido. Aprende más desde aquí.

Android ofrece un botón "Comprar con Google Pay" en las aplicaciones, lo que significa que podrá tocar un botón y pagar rápidamente, en lugar de tener que ingresar su tarjeta de crédito y dirección de envío cada vez que realice una compra.

Para pagar en sitios compatibles con Google Pay, siga estos pasos:

Puede usar Goole Pay en cualquier navegador. Al finalizar la compra en un sitio compatible, solo busque el botón de compra de Google Pay. Es posible que se le solicite elegir un método de pago o ingresar su dirección de envío antes de confirmar su pedido. Aprende más desde aquí.

Ahora, si ve un cuadro al finalizar la compra que dice "Usar información seleccionada para futuras compras de este sitio", márquelo para usar Google Pay y configúrelo como su método de pago predeterminado. La próxima vez que planee comprar en ese sitio, simplemente elija lo que desea comprar, comience a pagar y confirme que desea utilizar la información de pago asociada con Google Pay. Luego, toda su información se completará automáticamente.

Google Pay funcionará en cualquier lugar que tenga una terminal de pago sin contacto, y Google ha dicho que los comerciantes no necesitan hacer nada adicional para admitir Google Pay. En pocas palabras: puede usar Google Pay en cualquier lugar donde pueda usar Apple Pay (o en cualquier lugar con un terminal sin contacto). Google dijo que funciona en un millón de ubicaciones en los Estados Unidos, como Dunkin Donuts, McDonalds, Trader Joes, Walgreens, Whole Foods, etc.

En el Reino Unido, es una historia similar, con más de medio millón en la lista. Vea una lista completa de tiendas que aceptan Google Pay desde aquí.

Aplicaciones como Airbnb, Cavar, Doordash, Fandango, Instacart y Kayak son compatibles con Google Pay en los EE. UU. En el Reino Unido, pasa lo mismo. Nuevamente, esto hace que las cosas sean simples de pagar, y deberíamos ver que esta lista de aplicaciones se expande con el tiempo. Vea una lista completa de aplicaciones compatibles desde aquí .

Muchas de las aplicaciones que admiten Google Pay también admiten Google Pay en sus sitios. Además, con Google Pay, puede pagar al instante en productos de Google como Google Play, Chrome y YouTube Red utilizando las tarjetas guardadas en su cuenta de Google. No se requiere información adicional.

Pronto, gracias a la nueva funcionalidad de Google Pay Send (anteriormente Google Wallet), puede usar Google Pay para enviar dinero instantáneamente a sus amigos. Si tienen un correo electrónico o un número de teléfono, puede pagarlos con Google Pay. Y también funcionará a través del Asistente de Google. Simplemente dirá: "OK Google, envíe [cantidad de dinero] a [nombre de un amigo] por [razón]. Entonces," OK Google, envíe $ 25 a Greg por entradas para conciertos ".

Google Pay está disponible en todos los dispositivos Android no rooteados (KitKat 4.4+). Sin embargo, para pagar en tiendas usando Google Pay, su teléfono debe ser compatible con NFC (comunicación de campo cercano) y HCE (emulación de tarjeta de host). Cuando coloca su teléfono sobre un terminal de pago sin contacto en una tienda, NFC y HCE trabajan juntos para enviar su información de pago a la tienda para que pueda realizar su compra.

Para saber si su teléfono Android es compatible con Google Pay en las tiendas, abra la aplicación Configuración de su dispositivo y luego toque Más en Conexiones inalámbricas y redes. Si no ve esta opción, busque una similar, como Conexiones o NFC, por ejemplo. Es posible que deba tocar Más para ver otras configuraciones. Si ve la opción NFC o algo similar, puede hacer pagos oficialmente en tiendas usando Google Pay. ¡Hurra!

Google Pay funciona con sus tarjetas de crédito y débito de las siguientes instituciones financieras de los Estados Unidos: American Express, Discover, MasterCard y Visa. Estas tarjetas son emitidas por los siguientes bancos y cooperativas de crédito de los Estados Unidos: Bank of America, Capitol One, Chase, Citi, Discover, PNC, US Bank, Wells Fargo y más. Vea una lista completa de las instituciones financieras compatibles desde aquí .

Google Pay funciona con sus tarjetas de crédito y débito de las siguientes instituciones financieras del Reino Unido: se admiten las tarjetas Visa y MasterCard. Estas instituciones financieras admiten Google Pay en el Reino Unido: Banco de Escocia, First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds Bank, M&S Bank, MBNA, Nationwide Building Society, Natwest y más. Vea una lista completa de las instituciones financieras compatibles desde aquí .

Teóricamente sí. Cuando paga en la tienda, Google dice que Google Pay no comparte los detalles de su tarjeta real. En cambio, el comerciante recibe un número cifrado único. Del mismo modo, con Android Pay, Google trabajó con las principales redes de pago e instituciones financieras para ofrecer tokenización de seguridad estándar de la industria. Con la tokenización, el minorista recibe un número de 16 dígitos en lugar de su número de cuenta.

Como resultado, la tokenización de Google Pay es diferente de la de Apple Pay en que los tokens no se generan en un chip seguro dentro del teléfono, sino en la nube. Aún así, si alguna vez pierde su teléfono, Google recomienda usar Buscar mi dispositivo para buscarlo o borrarlo a fin de mantener sus datos locales a salvo de miradas indiscretas. Sin embargo, Google Pay acepta un código PIN, contraseña o patrón para autenticar las transacciones.

Google Pay está disponible en los EE. UU. Puedes descargarlo desde Google Play . Viene preinstalado en los nuevos teléfonos Android con NFC.

Google Pay está disponible en el Reino Unido. Puedes descargarlo desde Google Play . Viene preinstalado en los nuevos teléfonos Android con NFC.

Vea una lista completa de países donde Google Pay está disponible desde aquí .

Visite el sitio web Google Pay de Google para más detalles Google también tiene este práctico centro de ayuda para todas sus preguntas sobre Google Pay.

Google Pay es una aplicación de pagos móviles que puede almacenar sus tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de fidelización, etc. En esencia, reemplaza las antiguas aplicaciones y servicios de Android Pay y Google Wallet. La aplicación peer-to-peer de Google Wallet está muerta y reemplazada por Google Pay Send, manteniéndola en línea con la marca Google Pay. Sin embargo, los usuarios de EE. UU. Y el Reino Unido pronto también pueden usar la aplicación Google Pay para enviar y solicitar dinero.

Confuso, lo sabemos. De todos modos, Google Pay es oficialmente su ventanilla única para compras, pases y métodos de pago. Actualmente, Google está trabajando para llevar Google Pay a todos los productos de Google, por lo que ya sea que compre en Chrome o con el Asistente de Google, tendrá una experiencia de pago consistente, utilizando las tarjetas guardadas en su cuenta de Google, explicó la compañía en un blog Publicar

También está trabajando con socios en línea y en tiendas, por lo que verá Google Pay en sitios, aplicaciones y en sus tiendas de todo el mundo.

La aplicación Android Pay se ha convertido en la aplicación Google Pay .

Entonces, la aplicación Google Pay es básicamente un rediseño de Android Pay. Pero, en términos de funcionalidad, no ha cambiado mucho, excepto que la nueva pantalla de inicio de Google Pay ahora muestra tiendas cercanas relevantes que aceptan Google Pay. Esa lista es personalizada y se basa en tiendas anteriores donde ha utilizado el servicio, y se basa en su ubicación. La pantalla de inicio también le muestra todas sus compras recientes.

Google Pay se divide técnicamente en dos mitades: la nueva pestaña Inicio y la pestaña Tarjeta. Si bien la pestaña Inicio muestra tiendas cercanas y compras recientes, también le permite acceder fácilmente a sus recompensas y obtener consejos útiles. En cuanto a la pestaña Tarjetas, es donde almacenará sus tarjetas de crédito y débito, programas de fidelización, ofertas e incluso tarjetas de regalo. Entonces, parece que las características principales de Android Pay todavía están aquí.

Google dijo que también vendrán más funciones.

Como dijimos anteriormente, Google Wallet se convertirá en Google Pay Send. Puede usar esa aplicación para enviar, solicitar y recibir dinero de otras personas. Será útil para tareas como dividir facturas. Google Pay Send hace lo mismo que hizo Wallet. Si ya está usando Wallet, no necesitará hacer nada para comenzar con Google Pay Send. Google también está agregando funciones de envío de Google Pay a Google Pay.