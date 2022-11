Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Así que finalmente te has cansado de ver a ese viejo amigo del instituto al que no has visto en 15 años compartir sus pensamientos políticos radicales en Facebook. Ya has pasado por eso. Puedes optar por silenciar a este tipo de personas molestas, o simplemente eliminarlas de tu lista de amigos y acabar con ellas. Sea cual sea tu motivo, es muy fácil eliminar la amistad de alguien en Facebook.

Cómo eliminar la amistad de alguien en Facebook

Para eliminar la amistad de alguien, tienes que ir a su perfil en Facebook. Ve al campo de búsqueda de la parte superior de Facebook y busca a la persona escribiendo su nombre de perfil.

Ahora, sigue estos pasos:

Selecciona el botón "Amigos" debajo de su foto de portada. Selecciona Eliminar la amistad y, a continuación, toca Aceptar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Estos pasos son los mismos tanto si utilizas Facebook desde las aplicaciones móviles de Facebook, el navegador móvil o el sitio web de escritorio.

¿Qué ocurre cuando se elimina la amistad de alguien?

La persona a la que has eliminado la amistad dejará de estar en tu lista de amigos y su acceso a tu perfil e información será limitado si no es público. No se les notificará. Ten en cuenta que también serás eliminado de la lista de amigos de esa persona, y si quieres volver a ser amigo de esa persona en Facebook, tendrás que volver a añadirla como amigo.

Cómo evitar que alguien vuelva a ser tu amigo

Si no quieres que alguien vea tu perfil, te añada como amigo o te envíe un mensaje, tendrás que bloquear su perfil. Consulta nuestra guía para saber más: Cómo bloquear a alguien en Facebook.

Cómo eliminar la amistad de un perfil desactivado en Facebook

Si no puedes encontrar a la persona de la que quieres deshacerte mediante la búsqueda, es posible que su perfil esté desactivado, pero aún así puedes deshacerte de un perfil desactivado.

Es la semana de la seguridad en el hogar en Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 Esta semana es la Semana de la Seguridad en el Hogar en Pocket-lint. Esto es lo que hay que esperar.

En la parte superior de Facebook, selecciona tu foto de perfil. Ve a Amigos (escritorio) o a Ver todos los amigos (móvil). Selecciona "Amigos" a la derecha del perfil que quieres eliminar. Selecciona "Desactivar amistad".

¿Quieres saber más?

Para más trucos de Facebook, consulta nuestra guía de consejos y trucos: 23 trucos y consejos de Facebook que probablemente no conocías.

Escrito por Maggie Tillman.