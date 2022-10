Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta Pay, antes conocido como Facebook Pay, es una forma práctica de enviar dinero a tus amigos, comprar productos en Marketplace y mucho más.

Si has estado utilizando Meta Pay pero lo has configurado con una tarjeta que ya no quieres utilizar, o si quieres dejar de utilizarlo por completo, probablemente sea una buena idea eliminar tus datos de pago.

Afortunadamente, Meta hace que eliminar un método de pago sea muy fácil. Esto es lo que tienes que hacer.

Cómo eliminar un método de pago de Meta Pay

Vaya a Facebook.com Desde tu página de inicio, haz clic en tu foto de perfil en la parte superior derecha En el menú desplegable, selecciona Configuración y privacidad, y luego Configuración En el menú de la izquierda, selecciona Configuración de la cuenta y luego Facebook Pay Para eliminar un método de pago, haz clic en tu tarjeta, luego en Eliminar tarjeta y después en Eliminar

Si estás intentando eliminar el método de pago principal de tu cuenta de anuncios de Facebook, no podrás hacerlo a menos que añadas primero otro método de pago.

Sin embargo, si también estás intentando cerrar tu cuenta de Facebook Ads, a continuación te lo explicamos.

Cómo cerrar tu cuenta de Facebook Ads

Accede a la configuración de la cuenta de Facebook Ads Manager Introduce tu contraseña, si es necesario Haz clic en Desactivar cuenta de anuncios, que se encuentra debajo del encabezado de la agencia de publicidad Se te pedirá que confirmes la desactivación y, si quieres, puedes indicar un motivo para la desactivación Haga clic en Desactivar cuenta publicitaria

Su cuenta debería cerrarse ahora, a menos que tenga algún pago pendiente que cumplir. En ese caso, su cuenta se cerrará una vez que se haya efectuado el pago.

Escrito por Luke Baker.