Los usuarios de Facebook pronto podrán tener cinco perfiles cada uno

(Pocket-lint) - Meta podría permitir pronto a los usuarios de Facebook hasta cinco perfiles diferentes por cuenta.

Tradicionalmente conservadora en cuanto al número de cuentas que permite a cada usuario, está probando la posibilidad de habilitar perfiles adicionales para fomentar la publicación y la interacción.

Durante la fase de prueba se podrán adjuntar hasta cuatro perfiles adicionales a una cuenta, y cada uno de ellos no necesitará un nombre o identidad real. Cada uno de ellos tendrá su propio feed, pero sólo un perfil a la vez podrá comentar o dar "me gusta" a las publicaciones de otra persona. No se podrá utilizar un perfil para comentar y otro para responder, por ejemplo.

La creación de varios perfiles podría permitir a un usuario dividir a sus amigos en diferentes grupos bajo diferentes perfiles, como el de trabajo o el personal. También se puede utilizar un alias para las publicaciones sociales que no quieras que vea tu familia.

No es la primera vez que Facebook ofrece la posibilidad de crear varios perfiles o cuentas: los personajes públicos han podido hacerlo desde hace tiempo. También se han permitido diferentes identidades para citas o uso universitario.

Sin embargo, ampliarlo al público en general será un gran movimiento para la red social y, si las pruebas tienen éxito, deberíamos verlo introducido en los próximos meses.

Escrito por Rik Henderson.