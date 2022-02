Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante un evento transmitido, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, habló más sobre el Metaverso en el que su compañía ha estado invirtiendo, incluido el hecho de que la división de investigación de Meta está desarrollando un sistema universal de traducción de voz. Idealmente, este sistema permitiría a los usuarios de todo el mundo interactuar sin problemas entre sí dentro del universo digital de Meta.

"Esto será especialmente importante cuando las personas comiencen a teletransportarse a través de mundos virtuales y experimenten cosas con personas de diferentes orígenes", dijo Zuckerberg durante un evento llamado Inside the Lab: Building for the metaverse with AI. "Ahora, tenemos la oportunidad de mejorar Internet y establecer un nuevo estándar en el que todos podamos comunicarnos entre nosotros, sin importar el idioma que hablemos o de dónde vengamos. Y si lo hacemos bien, este es solo un ejemplo". de cómo la IA puede ayudar a unir a las personas a escala global".

Meta tiene un plan de dos partes para que esto suceda. Puedes leerlo en detalle en el blog de la compañía , donde también anunció su plan el miércoles.

Primero, Meta está desarrollando No Language Left Behind, un sistema de traducción que puede aprender todos los idiomas, "incluso si no hay mucho texto disponible para aprender", según Zuckerberg. El director ejecutivo de Meta afirmó que puede traducir "cientos de idiomas con resultados de vanguardia y la mayoría de los pares de idiomas, desde austriaco hasta ugandés y urdu".

Después de eso, Meta quiere crear una inteligencia artificial (IA), con el objetivo de ofrecer "traducción instantánea de voz a voz en todos los idiomas, incluso aquellos que se hablan en su mayoría; la capacidad de comunicarse con cualquier persona en cualquier idioma", Zuckerberg. dijo. "Ese es un superpoder con el que la gente siempre soñó y la IA lo entregará en el transcurso de nuestras vidas".

Tenga en cuenta que Meta ha estado interesada durante mucho tiempo enla inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural y construyó una supercomputadora para la investigación del aprendizaje automático.

Aún así, Zuckerberg hizo muchas afirmaciones elevadas durante el evento, y ni él ni los investigadores de Meta ofrecieron una línea de tiempo, una hoja de ruta o algo concreto sobre sus ambiciosos proyectos. De hecho, Meta realmente pasó todo el evento presentando el potencial de una traducción de idioma universal, especialmente en Metaverse.

Escrito por Maggie Tillman.