(Pocket-lint) - Meta ha amenazado con cerrar algunos de sus servicios en Europa, incluidos Facebook e Instagram , si no puede eludir algunas de las restricciones de transferencia de datos transatlánticos descritas en las regulaciones GDPR de la UE.

Como parte de su informe anual , la compañía afirmó que las regulaciones "en evolución" podrían resultar en la incapacidad de operar en algunas regiones europeas: "Si no podemos transferir datos entre países y regiones en los que operamos, o si somos restringido de compartir datos entre nuestros productos y servicios, podría afectar nuestra capacidad de proporcionar nuestros servicios", escribió.

Meta señala algunas decisiones regulatorias y cambios realizados en 2020 que afectan negativamente la transferencia de datos de usuarios entre la UE y los EE. UU. Y, si no se abordan ni se respetan las cláusulas contractuales estándar (SCC) previamente acordadas, es posible que no tenga más remedio que dejar de operar en los países europeos: " Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos para seguir confiando en los SCC o en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una serie de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa", afirmó. .

Después de que se introdujeron las regulaciones GDPR en los estados miembros de la UE, Meta (entonces Facebook) recibió ciertas exenciones para permitirle transferir los datos requeridos entre sus centros de servidores en Europa y los Estados Unidos. Sin embargo, se han invalidado medidas como el marco de transferencia de Privacy Shield. El uso de SCC por parte de la empresa también ha estado bajo revisión judicial.

El resultado de esto es que, a menos que se le permita a Meta transferir datos personales entre sus servidores para cada uno de sus servicios, ya no podrá ejecutarlos.

El jefe global de comunicaciones de la compañía y expolítico del Reino Unido, Nick Clegg, reveló a City AM que las restricciones no solo perjudicarán a Meta: "La falta de transferencias de datos internacionales seguras, protegidas y legales dañaría la economía y obstaculizaría el crecimiento de los datos. empresas impulsadas en la UE, al igual que buscamos una recuperación de Covid-19", dijo.

"El impacto lo sentirían las empresas grandes y pequeñas, en múltiples sectores. En el peor de los casos, esto podría significar que una pequeña empresa tecnológica en Alemania ya no podría usar un proveedor de nube con sede en EE. UU."

Un portavoz de Meta elaboró: "No tenemos absolutamente ningún deseo ni planes de retirarnos de Europa, pero la simple realidad es que Meta, y muchas otras empresas, organizaciones y servicios, dependen de las transferencias de datos entre la UE y los EE. UU. para poder operar. servicios globales", agregaron.

