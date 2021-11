Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Meta no implementará el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada en Facebook Messenger y en las conversaciones de Instagram hasta 2023.

A principios de este año , Meta prometió que la opción de privacidad estaría disponible para todos los usuarios de Facebook Messenger e Instagram "en algún momento de 2022 como muy pronto". Ahora, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp ha revelado a través de una publicación en The Telegraph (como informó The Guardian por primera vez) que todo el esfuerzo se ha retrasado debido a preocupaciones sobre la seguridad del usuario.

Con el cifrado de extremo a extremo, solo el remitente y el destinatario pueden ver un mensaje. Si bien los mensajes enviados a través de Facebook Messenger e Instagram pueden encriptarse de un extremo a otro, la opción no está habilitada de forma predeterminada y ahora no lo estará hasta dentro de un par de años. Davis dijo que Meta no quiere que la función obstaculice su capacidad para ayudar a detener la actividad delictiva y que quiere "hacerlo bien".

Entonces, para ayudar en los "esfuerzos de seguridad pública", Meta planea usar ahora una "combinación de datos no cifrados" en aplicaciones, información de cuentas e informes de los usuarios. Tenga en cuenta que WhatsApp ya admite el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada.

El Reino Unido, los EE. UU., Australia, Nueva Zelanda, Canadá, India y Japón también firmaron una declaración internacional que advierte sobre los peligros del cifrado y pide a las plataformas que brinden a las fuerzas del orden acceso por puerta trasera a mensajes y archivos cifrados con un orden.

Según la BBC , el ministro del Interior del Reino Unido cree que el cifrado de extremo a extremo podría dificultar la prevención del abuso infantil en línea.